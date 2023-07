28 Luglio 2023

La Roma punta tutto su Renato Sanches: trattativa con il PSG per trovare l’accordo

La Roma punta tutto su Renato Sanches: trattativa con il PSG per trovare l’accordo

da skysport.it

Nel calciomercato estivo, la Roma è determinata a rinforzare il proprio centrocampo, e il giocatore che attira maggiormente l’attenzione dei giallorossi è Renato Sanches. Tuttavia, nonostante l’interesse della squadra capitolina, il Paris Saint-Germain, attuale club del centrocampista portoghese, non ha ancora dato il via libera al prestito con diritto di riscatto. Formula desiderata dalla Roma per concludere l’affare.

Renato Sanches, classe 1997, è uno dei talenti emergenti nel mondo del calcio, e la Roma è determinata a portarlo nella capitale italiana per rafforzare la propria rosa. Tuttavia, le trattative sono in fase di stallo. Poiché il PSG valuta il cartellino del giocatore 20 milioni di euro, mentre la Roma fa una valutazione più bassa.

Nonostante il punto morto nelle trattative, la Roma non si arrende e continua a insistere per portare Renato Sanches al club. La prossima settimana, quando il PSG tornerà dalla tournée in Giappone, ci saranno nuovi contatti tra i due club. Nella speranza di trovare un compromesso che permetta di chiudere l’affare alle migliori condizioni possibili.

La Roma è convinta del potenziale di Renato Sanches e crede che il giocatore possa rappresentare un’aggiunta di qualità e talento al proprio centrocampo. José Mourinho, l’allenatore giallorosso, è particolarmente interessato all’arrivo del centrocampista portoghese. E spera che le trattative si risolvano a favore della squadra.

Al momento, il prezzo richiesto dal PSG sembra essere il principale ostacolo per la conclusione dell’affare. Tuttavia, la Roma è decisa a trattare a oltranza per raggiungere un accordo che sia vantaggioso per entrambe le parti.

La prossima settimana si prospettano nuovi sviluppi nelle trattative, e la Roma si augura di poter concludere l’acquisizione di Renato Sanches nel modo più favorevole possibile. Il centrocampista portoghese rappresenterebbe sicuramente un importante rinforzo per la squadra di Mourinho. E la società giallorossa non intende demordere nella sua ricerca di migliorare la rosa in vista della nuova stagione calcistica.

MARCO VERRATTI VERSO L’AL HILAL IL CENTROCAMPISTA ITALIANO E’ AD UN PASSO DAL TRASFERIMENTO IN ARABIA SAUDITA