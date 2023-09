3 Settembre 2023

“La regina Carlotta” di Julia Quinn e Shonda Rhimes leggi la recensione

Titolo: La regina Carlotta

Autore: Julia Quinn, Shonda Rhimes

Genere: narrativa

Editore: Oscar Mondadori

Pagine: 360

Prezzo: Euro 22

Ebook: Euro 11,99

Trama

Nel 1761, in una soleggiata giornata di settembre, un re e una principessa si incontrano per la prima volta e si sposano nel giro di poche ore. Tedesca, Carlotta di Meclemburgo- Strelitz è bella, testarda e molto intelligente, infatti, non proprio le caratteristiche che la Corte britannica cercava per la sposa del giovane re Giorgio III. Ma il suo ardore, poi, e la sua indipendenza sono invece esattamente ciò di cui lui ha bisogno, perché Giorgio ha dei segreti… segreti che possono scuotere le fondamenta stesse della monarchia.

Sfortunatamente, “La regina Carlotta” è una lettura che lascia molto a desiderare. Questa storia ambientata nel 1761 sembra essere più un’idealizzazione romantica che una rappresentazione accurata del periodo storico. Il libro prometteva di portarci nella vita di Carlotta di Meclemburgo-Strelitz e del giovane re Giorgio III, ma il risultato è una narrazione piatta e superficiale.

Il problema principale è lo stile di scrittura, che risulta estremamente banale. La trama sembra una serie di cliché narrativi senza alcuna profondità. Le descrizioni dei personaggi e dell’ambientazione sono scarse e poco coinvolgenti. Ci si aspetterebbe una rappresentazione più accurata e dettagliata della Corte britannica del XVIII secolo, ma invece siamo presentati con un mondo piatto e privo di sfumature.

I personaggi stessi sono piuttosto unidimensionali. Carlotta viene dipinta come una principessa perfetta, eppure questa perfezione la rende meno reale e meno interessante. La relazione tra Carlotta e Giorgio III è poco sviluppata e manca di profondità emotiva. Non si riesce a connettersi con i personaggi o a provare empatia per le loro situazioni.

Inoltre, il tentativo di mescolare la storia con il romanticismo risulta poco convincente. I dialoghi forzati e le situazioni melodrammatiche sembrano fuori posto nella cornice storica. Questo libro sembra mancare l’opportunità di esplorare davvero i segreti e le sfide della monarchia britannica del tempo.

In conclusione, “La regina Carlotta” è una delusione totale. Se cercate una narrazione accurata e coinvolgente della vita di Carlotta di Meclemburgo-Strelitz e della Corte britannica, dovreste cercare altrove. Questo libro offre poco più di una fiaba romantica superficiale, lontana dalla realtà storica.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)

