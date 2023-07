21 Luglio 2023

La Rai si tiene le pagine social di “Che Tempo Che Fa” e Fabio Fazio e Filippa Lagerback si lamentano “Decisione senza senso”

fonte: Stefania Rocco per fanpage.it

La scelta di Fabio Fazio di portare il celebre format televisivo “Che tempo che fa” su Nove ha portato la Rai a prendere una decisione inaspettata riguardo agli account social del programma. Proprio nelle ultime ore, la televisione pubblica ha deciso di trattenere la proprietà dei profili Instagram, Facebook e Twitter della trasmissione, nonostante Fazio sia detentore del marchio.

La decisione della Rai ha comportato l’estromissione del conduttore e della sua squadra dalla gestione di tali account, trasformandoli in una sorta di archivio storico della trasmissione. I profili social rappresentano ora un’opportunità per gli spettatori di rivedere alcuni dei contenuti proposti da “Che tempo che fa” tra il 2020 e il 2023.

La notizia ha attirato l’attenzione dei fan dello show e del conduttore stesso. Filippa Lagerback, protagonista di “Che tempo che fa” insieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, è stata la prima a esprimere la sua perplessità riguardo alla scelta della Rai di trattenere i profili social del programma. Attraverso una Instagram story, Filippa si è chiesta a cosa servano le pagine social se non saranno più attive, bensì utilizzate solamente come archivio storico.

La stessa domanda è stata posta da Fabio Fazio che ha riproposto la story della collega sul suo profilo Instagram. La decisione della Rai di mantenere la proprietà degli account social storici di “Che tempo che fa” è stata presa senza fornire alcuna motivazione ufficiale, lasciando così aperta la speculazione sulle ragioni dietro questa scelta.

Intanto, attraverso il suo profilo Instagram, Fabio Fazio ha annunciato la data di partenza della prossima edizione di “Che tempo che fa” su Nove. La prima puntata in onda sulla nuova rete è prevista per il prossimo 15 ottobre. Questa sarà la prima edizione del programma dopo la sua uscita dalla Rai, rappresentando una nuova sfida per il conduttore e la sua squadra.

Con il debutto imminente della trasmissione su Nove, la curiosità dei fan è cresciuta ulteriormente riguardo al destino degli account social e alla loro gestione. La Rai manterrà questi profili come una sorta di “museo virtuale” per gli spettatori o vi sarà una revisione della decisione? Questi interrogativi rimangono al momento senza risposta, e solo il tempo dirà quale sarà il futuro digitale di “Che tempo che fa” nella sua nuova casa televisiva.

