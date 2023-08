3 Agosto 2023

Vuoi guardare il video di “La ragazza e l’ufficiale” Canale 5 puntata di oggi 4 agosto 2023?

“La ragazza e l’ufficiale” Canale 5 puntata di oggi 4 agosto 2023 (VIDEO)

da mediasetplay.it

“La ragazza e l’ufficiale” Canale 5 puntata di oggi 4 agosto 2023 è la storia di Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea. Divenuto, poi, uno dei migliori ufficiali dello Zar. Inoltre, Sura è la figlia più giovane di una nobile famiglia russa. Poi, i due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma, inoltre, la storia d’amore tra Seyit e Sura vive molti tormenti. Poi, ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale. Durante la quale, inoltre, Kurt chiamato a combattere e dato per morto in battaglia. Comunque, è la storia di Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea. Divenuto, poi, uno dei migliori ufficiali dello Zar. Inoltre, Sura è la figlia più giovane di una nobile famiglia russa. Poi, i due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa.

"La ragazza e l'ufficiale" Canale 5 puntata di oggi 4 agosto 2023 è la storia di Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea. Divenuto, poi, uno dei migliori ufficiali dello Zar. Inoltre, Sura è la figlia più giovane di una nobile famiglia russa. Poi, i due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma, inoltre, la storia d'amore tra Seyit e Sura vive molti tormenti. Poi, ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale. Durante la quale, inoltre, Kurt chiamato a combattere e dato per morto in battaglia.

“LA RAGAZZA E L’UFFICIALE” CANALE 5 PUNTATA DI OGGI 4 AGOSTO 2023 GUARDA IL VIDEO

