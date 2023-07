3 Luglio 2023

Vuoi guardare il video di “La promessa” replica streaming puntata 4 luglio 2023?

“La promessa” replica streaming puntata 4 luglio 2023 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

“La promessa” replica streaming, puntata 4 luglio 2023, è una storia ambientata a Cordoba, nel 1913. La Spagna, poi, vive momenti tragici e complicati a causa di alcuni conflitti. Ma, inoltre, c’è un luogo in cui, almeno in apparenza, regna la pace. E’, poi, il Palazzo La Promesa, nella valle di Los Pedroches, di proprietà dei Marchesi di Lujan. Inoltre, è proprio qui che Jana si fa assumere come cameriera. Per, poi, scoprire la verità sull’omicidio di sua madre e di suo fratello. Inoltre, la situazione si complica quando Jana si innamora di uno dei figli dei ricchi marchesi, Manuel. Comunque, è una storia ambientata a Cordoba, nel 1913. La Spagna, poi, vive momenti tragici e complicati a causa di alcuni conflitti. Ma, inoltre, c’è un luogo in cui, almeno in apparenza, regna la pace.

E’, poi, il Palazzo La Promesa, nella valle di Los Pedroches, di proprietà dei Marchesi di Lujan. Inoltre, è proprio qui che Jana si fa assumere come cameriera. Per, poi, scoprire la verità sull’omicidio di sua madre e di suo fratello. Inoltre, la situazione si complica quando Jana si innamora di uno dei figli dei ricchi marchesi, Manuel. Tuttavia, è una storia ambientata a Cordoba, nel 1913. La Spagna, poi, vive momenti tragici e complicati a causa di alcuni conflitti. Ma, inoltre, c’è un luogo in cui, almeno in apparenza, regna la pace. E’, poi, il Palazzo La Promesa, nella valle di Los Pedroches, di proprietà dei Marchesi di Lujan. Inoltre, è proprio qui che Jana si fa assumere come cameriera. Per, poi, scoprire la verità sull’omicidio di sua madre e di suo fratello.

“La promessa” replica streaming puntata 4 luglio 2023, è una storia ambientata a Cordoba, nel 1913. La Spagna, poi, vive momenti tragici e complicati a causa di alcuni conflitti. Ma, inoltre, c’è un luogo in cui, almeno in apparenza, regna la pace. E’, poi, il Palazzo La Promesa, nella valle di Los Pedroches, di proprietà dei Marchesi di Lujan. Inoltre, è proprio qui che Jana si fa assumere come cameriera. Per, poi, scoprire la verità sull’omicidio di sua madre e di suo fratello. Inoltre, la situazione si complica quando Jana si innamora di uno dei figli dei ricchi marchesi, Manuel. Comunque, è una storia ambientata a Cordoba, nel 1913. La Spagna, poi, vive momenti tragici e complicati a causa di alcuni conflitti. Ma, inoltre, c’è un luogo in cui, almeno in apparenza, regna la pace.

E’, poi, il Palazzo La Promesa, nella valle di Los Pedroches, di proprietà dei Marchesi di Lujan. Inoltre, è proprio qui che Jana si fa assumere come cameriera. Per, poi, scoprire la verità sull’omicidio di sua madre e di suo fratello. Inoltre, la situazione si complica quando Jana si innamora di uno dei figli dei ricchi marchesi, Manuel. Tuttavia, è una storia ambientata a Cordoba, nel 1913. La Spagna, poi, vive momenti tragici e complicati a causa di alcuni conflitti. Ma, inoltre, c’è un luogo in cui, almeno in apparenza, regna la pace. E’, poi, il Palazzo La Promesa, nella valle di Los Pedroches, di proprietà dei Marchesi di Lujan. Inoltre, è proprio qui che Jana si fa assumere come cameriera. Per, poi, scoprire la verità sull’omicidio di sua madre e di suo fratello.

“LA PROMESSA” REPLICA STREAMING PUNTATA 4 LUGLIO 2023 GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO