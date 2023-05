22 Maggio 2023

Vuoi leggere la recensione di “La mia Monticello” di Jocelyn Nicole Johnson? “La mia Monticello” di Jocelyn Nicole Johnson leggi la recensione

“La mia Monticello” di Jocelyn Nicole Johnson leggi la recensione

Titolo: La mia Monticello

Autore: Jocelyn Nicole Johnson

Genere: narrativa

Editore: Bompiani

Pagine: 240

Prezzo: Euro 17

Ebook: Euro 9,99

Trama: Blackout e tempeste scuotono gli USA in un futuro molto vicino e molto possibile. Il quartiere di First Street a Charlottesville, poi, preso d’assedio da una banda di suprematisti bianchi. Le case si svuotano, e una piccola comunità di famiglie e amici più qualche estraneo fugge dalla città su un bus abbandonato per trovare rifugio a Monticello, la residenza di Thomas Jefferson.

Il terzo presidente degli USA, considerato, poi, uno dei padri della nazione, autore della Dichiarazione d’indipendenza. Quindi, pur imbevuto di idee illuministe e progressiste non ha preso mai posizione contro lo schiavismo, anzi, ha avuto schiavi nella sua tenuta e da una di loro. Sally, poi, Hemings, sorellastra della moglie, ebbe dei figli.

“La Mia Monticello” è il romanzo di Jocelyn Nicole Johnson, che esplora un futuro molto plausibile dove gli Stati Uniti sono sconvolti da blackout e tempeste. Nel quartiere di First Street a Charlottesville, una banda di suprematisti bianchi mette il quartiere sotto assedio. Quindi, in questo contesto di pericolo imminente, una piccola comunità di famiglie, amici e alcuni estranei fugge dalla città a bordo di un bus abbandonato per cercare rifugio a Monticello, la dimora di Thomas Jefferson.

L’autrice mette in scena un ribaltamento sorprendente quando Monticello, una volta museo, diventa una casa sicura reclamata dalla comunità in fuga. Questa situazione crea un connubio di riappropriazione e necessità, mentre i personaggi vivono diciannove giorni di paura, speranza e ricerca di una breve tregua.

Da’Naisha Love, una giovane donna che guida il gruppo di fuggitivi, è discendente di Sally Hemings, schiava di Monticello e madre dei figli di Thomas Jefferson. Questo legame genealogico complesso aggiunge un’ulteriore profondità al racconto, in cui il passato e il presente si intrecciano in modo straordinario.

Attraverso una prosa coinvolgente, Johnson ci porta in un viaggio emotivo, offrendo una visione straordinaria dei colloqui con i fantasmi del passato e della ricerca di una pace temporanea. L’autrice esplora temi di identità, eredità e la lotta per la sopravvivenza in un contesto di crisi. Il lettore viene catapultato in una storia avvincente, in cui la paura e la speranza si fondono, mentre i personaggi cercano di affrontare il peggio e sperare in un futuro migliore.

In conclusione, “La Mia Monticello” di Jocelyn Nicole Johnson è un romanzo avvincente e ricco di significato, ambientato in un futuro incerto ma molto vicino alla realtà odierna. Con un’ambientazione intensa e personaggi ben sviluppati, l’autrice ci offre una storia coinvolgente che affronta temi attuali e complessi. Questo romanzo merita sicuramente un posto nella tua lista di letture imperdibili.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)

“CASSANDRA A MOGADISCIO” DI IGIABA SCEGO LEGGI LA RECENSIONE