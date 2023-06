8 Giugno 2023

La Fiorentina ha evidenti limiti difensivi e ora la candidatura di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Napoli vacilla

da ilnapolista.it

La Fiorentina si è arresa nuovamente in una finale, questa volta nella Conference League, contro il West Ham, che ha strappato la coppa ai viola. È la seconda finale persa in sole due settimane per la squadra di Italiano, dopo quella di Coppa Italia contro l’Inter. La sconfitta è stata condizionata da un gol subito nel finale della partita, con una difesa altissima, che ha sollevato numerose critiche e evidenziato i limiti difensivi della squadra. In questo articolo, analizzeremo la prestazione della Fiorentina e le reazioni che hanno suscitato.

Come accaduto in diverse occasioni durante il campionato, la Fiorentina è stata vittima del solito errore che ha segnato il destino della partita. Nonostante il dominio espresso per la maggior parte del tempo, gli uomini di Italiano hanno ceduto sotto la pressione di un pallone perso da Amrabat, che ha permesso a Bowen di segnare il gol decisivo in contropiede. Un episodio che ha lasciato i tifosi viola con l’amaro in bocca e ha sollevato interrogativi sulla gestione difensiva della squadra.

La telecronaca di Sky, a detta di molti, è stata definita faziosa e fuori dalla realtà. Massimo Marianella, commentatore dello stesso network, non ha potuto trattenersi dal definire “vergognoso” il calcio del West Ham. Tuttavia, nonostante le polemiche, è indubbio che la Fiorentina abbia commesso errori cruciali in fase difensiva, mettendo a repentaglio il risultato finale.

Nonostante la sconfitta, la Fiorentina ha dimostrato di onorare la finale di Conference League fino all’ultimo minuto. Va ricordato che la squadra si trovava di fronte al West Ham di Moyes, considerato dalla maggior parte degli osservatori una squadra più attrezzata. Nonostante ciò, è difficile ignorare i limiti evidenziati nella fase difensiva della Fiorentina, che si sono manifestati anche nella finale di Coppa Italia.

Pur avendo perso entrambe le finali, Italiano merita comunque dei complimenti per aver portato la Fiorentina così lontano. Resta ora da capire se l’allenatore approderà al Napoli, superando il test di De Laurentiis. Il presidente ha dichiarato la volontà di giocare con un 4-3-3 e ha sottolineato l’importanza che l’allenatore superi il “test di napoletanità”. In ogni caso, esiste una certa preoccupazione riguardo alla capacità di Italiano di gestire i limiti difensivi della squadra.

Nonostante una buona prestazione e un possesso palla del 62%, la Fiorentina è stata sconfitta nella finale di Conference League a causa di una linea difensiva sciagurata nel momento cruciale della partita. L’errore commesso ha messo in luce i limiti difensivi della squadra, che devono essere affrontati e risolti per ottenere successi futuri. Ad ogni modo, bisogna riconoscere gli sforzi di Italiano nel portare la Fiorentina fino alle due finali, nonostante le sconfitte.

