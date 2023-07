27 Luglio 2023

Kevin Spacey assolto dalle accuse di molestie sessuali l’attore accoglie in lacrime il verdetto

da badtaste.it

L’attore vincitore del premio Oscar, Kevin Spacey, ha vissuto un momento di grande emozione al tribunale di Southwark Crown, nel Regno Unito. Quando è stato dichiarato non colpevole di nove reati sessuali a carico di quattro uomini nel corso di nove anni. L’attore, che oggi compie 64 anni, è scoppiato in lacrime al banco degli imputati. Quando la giuria ha respinto tutte le accuse contro di lui. Dopo un processo che è durato circa un mese, Spacey ha finalmente ottenuto la sua assoluzione. Ponendo fine a una vicenda che ha gravemente influenzato la sua carriera negli ultimi anni.

Nel corso del processo, Kevin Spacey ha dovuto affrontare gravi accuse di molestie sessuali da parte di quattro uomini, ma le giurie hanno rifiutato tutte le accuse mosse dalla pubblica accusa. Gli uomini, tra i 20 e i 30 anni, avevano accusato Spacey di comportamenti inappropriati e aggressivi. Ma l’attore ha sempre negato le accuse, definendole folli e motivazioni economiche da parte dei querelanti. Ha ammesso di aver avuto rapporti consensuali con due dei quattro uomini. Ma ha respinto categoricamente l’accusa di aver toccato le parti intime di uno di loro in un teatro del West End.

Quando è stato dichiarato non colpevole di tutte le accuse, Kevin Spacey è scoppiato in lacrime al banco degli imputati. Riconoscente alla giuria per aver esaminato attentamente le prove e i fatti prima di prendere una decisione, ha espresso sollievo per l’esito del processo. Ha anche ringraziato il personale del tribunale, la sicurezza e il suo team legale per essere stati al suo fianco durante tutto il processo.

L’era #MeToo ha avuto un impatto devastante sulla carriera di Kevin Spacey, portando al suo licenziamento dalla popolare serie televisiva “House of Cards”. E a numerose accuse riguardanti il suo comportamento passato. Durante il processo, l’attore ha cercato di difendersi chiamando sul banco dei testimoni personalità di spicco. Tra cui Elton John, il marito David Furnish e il figlio di Jack Lemmon, per sostenere la sua innocenza.

Il verdetto del tribunale ha rappresentato un momento di profonda emozione per Kevin Spacey, che ha visto respinte tutte le accuse di molestie sessuali. L’attore ha espresso gratitudine alla giuria per aver considerato attentamente le prove e ha ringraziato tutto il personale coinvolto nel processo. Nonostante la conclusione positiva del caso, l’era #MeToo ha comunque avuto un impatto significativo sulla carriera di Spacey, che dovrà affrontare le conseguenze delle accuse e cercare di riprendersi dal colpo subito negli ultimi anni.

