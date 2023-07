29 Luglio 2023

Juventus esclusa dalle coppe europee per una stagione: la Fiorentina ripescata per la Conference League 2023-2024

da sportmediaset.mediaset.it

La UEFA ha preso una decisione drastica riguardo alla Juventus, escludendola per una stagione dalle competizioni europee a causa del caso plusvalenze. La multa di 20 milioni di euro, di cui 10 con la condizionale, è stata comminata in seguito alle indagini sulla violazione dei regolamenti UEFA Club Licensing e Financial Fair Play. Al posto dei bianconeri, sarà la Fiorentina, finalista della passata edizione, a partecipare alla Conference League 2023-2024.

A Torino, la notizia dell’esclusione dalle coppe europee era già stata attesa da settimane e accettata con serenità. Considerando che dal punto di vista economico non rappresenta una grave perdita per il club. Dal punto di vista sportivo, questa decisione mette finalmente la parola fine alla vicenda delle plusvalenze e degli stipendi, che aveva pesantemente condizionato la scorsa stagione della Juventus. La squadra guidata da Allegri ora potrà concentrarsi interamente sul campionato e sulla Coppa Italia. Cercando di interrompere una striscia di due anni senza trofei.

Nel corso della stagione 2022/23, la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, aveva avviato indagini sulla Juventus e sul Chelsea FC. Per possibili violazioni dei regolamenti UEFA Club Licensing e Financial Fair Play. Dopo le indagini, la Prima Camera del CFCB ha concluso che la Juventus ha violato il quadro normativo della UEFA e l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022. Di conseguenza, è stata decisa l’esclusione del club dalla competizione UEFA maschile per club 2023/24. E l’imposizione di una multa finanziaria di 20 milioni di euro. Parte di questa somma, ovvero 10 milioni di euro, è condizionale. E verrà applicata solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non rispetteranno i requisiti contabili. Definiti nell’Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA.

Con la Juventus esclusa dalla prossima Europa League, la Fiorentina ha avuto la possibilità di essere ripescata per partecipare alla Conference League 2023-2024. La squadra viola, finalista della scorsa edizione, accoglie questa opportunità con entusiasmo e spera di lasciare il proprio segno nella competizione europea.

La decisione della UEFA di escludere la Juventus dalle coppe europee per una stagione è stata presa in seguito alle indagini sul caso plusvalenze. E alle violazioni dei regolamenti UEFA Club Licensing e Financial Fair Play. La multa di 20 milioni di euro è stata comminata come conseguenza di queste violazioni. Al posto dei bianconeri, la Fiorentina è stata ripescata per partecipare alla Conference League 2023-2024. Ora la Juventus potrà concentrarsi sulle competizioni nazionali, mentre la Fiorentina cercherà di sfruttare al massimo questa nuova opportunità in Europa.

