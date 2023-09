8 Settembre 2023

Vuoi guardare il video di “Intanto” La7 puntata 9 settembre 2023?

“Intanto” La7 puntata 9 settembre 2023 (VIDEO)

da la7.it

Il 9 settembre 2023 segna un momento emozionante per gli amanti della televisione italiana, con la puntata di oggi di “Intanto” su La7. Questo format innovativo ci offre un affascinante sguardo sul mondo attraverso la lente d’ingrandimento dei social media, in particolare TikTok. E a guidarci in questo viaggio all’interno dell’abisso dei video di TikTok c’è Alessandro Arcodia, un talentuoso content creator che porta freschezza e leggerezza al mondo della televisione.

Esplorando il Mondo di TikTok

“Intanto” è un programma televisivo che seleziona i video più virali caricati su TikTok e li presenta in un unico episodio, con un filo conduttore tematico. Questo approccio innovativo ci permette di immergerci nelle tendenze, nei meme e nei contenuti più virali del momento. La puntata di oggi, 9 settembre 2023, condotta da Alessandro Arcodia, promette di essere un viaggio entusiasmante nel mondo di TikTok.

Alessandro Arcodia: Il Conduttore Eclettico

Alessandro Arcodia, content creator di successo, è il perfetto conduttore per “Intanto”. Con il suo carisma, la sua ironia e la sua leggerezza, Arcodia guida il pubblico attraverso il caos creativo di TikTok, rendendo ogni puntata un’esperienza divertente e istruttiva. Le sue interviste ai creator più seguiti e attinenti al tema della puntata aggiungono un tocco personale e approfondito al programma.

“Intanto” La7 puntata 9 settembre 2023 (VIDEO) – Guarda e Rivedi con Replay

Per chiunque si sia perso la puntata di oggi, 9 settembre 2023, o desideri rivederla, La7 offre un comodo servizio di Replay. Grazie a questa opzione, è possibile guardare o rivedere i video più virali di TikTok e le divertenti interviste di Alessandro Arcodia in qualsiasi momento, soddisfacendo così le esigenze di tutti gli spettatori.

Conclusioni

In conclusione, “Intanto” rappresenta un programma televisivo che cattura perfettamente lo spirito dei social media, in particolare TikTok, e lo porta sul grande schermo. Con Alessandro Arcodia come conduttore, ogni puntata è un’immersione nel mondo dei video più virali e delle tendenze più calde. Non importa se sei un appassionato di TikTok o semplicemente curioso di scoprire cosa c’è di nuovo nel mondo dei social media, “Intanto” su La7 è un’appuntamento da non perdere. Guarda la prossima puntata e tuffati nell’universo dei video virali con Alessandro Arcodia!

“INTANTO” LA7 PUNTATA 9 SETTEMBRE 2023 GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO