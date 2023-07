29 Luglio 2023

Il Presidente Mattarella visita la chiesa di Santa Maria del Gesù a Palermo dopo l’incendio

Il Presidente Mattarella visita la chiesa di Santa Maria del Gesù a Palermo dopo l’incendio

da corriere.it

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita alla chiesa di Santa Maria del Gesù a Palermo, colpita da un devastante incendio che ha distrutto l’interno della struttura. Accompagnato dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, e il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Il capo dello Stato ha mostrato grande preoccupazione per i danni subiti dalla chiesa e dagli arredi. Definendo la situazione “una ferita aperta”.

Santa Maria del Gesù, una chiesa di grande importanza storica e culturale a Palermo, è stata colpita da uno degli incendi che hanno devastato la Sicilia nei giorni scorsi. La notizia dell’incendio ha suscitato preoccupazione e tristezza nella comunità. E il Presidente Mattarella ha voluto esprimere la sua solidarietà visitando personalmente il luogo.

Durante la visita, il Presidente Mattarella si è mostrato attento e interessato ai danni subiti dalla chiesa e dai suoi arredi. Ha ascoltato con attenzione i dettagli della devastazione e delle perdite subite. Dimostrando la sua profonda preoccupazione per il patrimonio culturale e religioso della Sicilia. La chiesa di Santa Maria del Gesù, essendo un simbolo importante del patrimonio artistico dell’isola, è stata una perdita dolorosa per la comunità e per tutto il paese.

Il Presidente Mattarella ha descritto la situazione come “una ferita aperta”, riconoscendo l’entità dei danni e l’importanza di lavorare per il recupero e il ripristino della chiesa. Ha sottolineato che ci sarà molto da fare per restituire alla comunità questo prezioso luogo di culto nella sua interezza.

La visita del Presidente Mattarella alla chiesa di Santa Maria del Gesù testimonia l’impegno delle istituzioni e del governo. Per affrontare questa tragedia e contribuire al recupero della chiesa e dei suoi tesori artistici. Il patrimonio culturale della Sicilia è un tesoro prezioso per l’intero paese, e il capo dello Stato ha dimostrato la sua volontà di sostenere gli sforzi di recupero e conservazione.

La visita del Presidente Sergio Mattarella alla chiesa di Santa Maria del Gesù a Palermo dopo l’incendio ha dimostrato il suo impegno personale. Nel sostenere la comunità e il patrimonio culturale della Sicilia. La situazione è stata definita “una ferita aperta”, ma la presenza e l’attenzione del capo dello Stato danno speranza per il futuro del recupero della chiesa e dei suoi tesori artistici. Questo momento di solidarietà e impegno istituzionale rafforza la determinazione di tutta la nazione nel preservare e proteggere il ricco patrimonio storico e culturale dell’Italia.

ROBERTO SAVIANO RICORDA ANDREA PURGATORI: “UN’ISPIRAZIONE FARE IL GIORNALISTA SIGNIFICA SCEGLIERE LA VERITA'”