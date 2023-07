20 Luglio 2023

I Coldplay annunciano due concerti a Roma nel 2024

da 105.net

I Coldplay stanno tornando in Italia con una notizia entusiasmante per i fan italiani: due nuovi concerti che si terranno il 12 e il 13 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il grande successo delle precedenti date italiane, la band guidata dal talentuoso Chris Martin ha deciso di regalare al pubblico italiano un’altra straordinaria esperienza musicale.

La decisione di aggiungere due nuove tappe italiane è stata presa dopo il sold-out delle sei date precedenti che hanno lasciato i fan italiani con un gusto di desiderio per un’altra occasione di vederli esibirsi dal vivo. Questi due concerti fanno parte della terza serie del Music Of The Spheres World Tour, che ha già entusiasmato i fan in tutto il mondo.

Dopo il grande successo delle tappe europee della tournée estiva del 2023, i Coldplay hanno annunciato oggi una nuova serie di date europee per il 2024, che includono esibizioni in luoghi straordinari, come la Grecia, la Romania e la Finlandia. Inoltre, la band farà ritorno a Roma per la prima volta dal 2003 e visiterà Budapest per la prima volta dal 2008, aggiungendo ulteriore eccitazione ai loro piani di tour.

Per i fan che non vogliono rischiare di perdere l’opportunità di assistere a uno degli spettacoli più attesi del 2024, è possibile registrarsi per accedere alla prevendita dei biglietti. La prevendita inizierà alle ore 9:00 di martedì 25 luglio sul sito ufficiale dei Coldplay. Inoltre, gli utenti My Live Nation potranno accedere alla presale dalle ore 9:00 di mercoledì 26 luglio registrandosi gratuitamente sul sito www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 28 luglio 2023 su diversi siti di vendita online, tra cui www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Sarà un’occasione unica per i fan italiani di vivere un’esperienza musicale indimenticabile e di cantare insieme alle celebri hit dei Coldplay.

Con il loro nuovo album “Music Of The Spheres” e il ritorno in grande stile con il tour mondiale, i Coldplay continuano a dimostrare perché sono una delle band più amate e influenti del panorama musicale internazionale. I fan italiani non vedono l’ora di accoglierli calorosamente allo Stadio Olimpico di Roma e di creare ricordi indelebili durante queste indimenticabili serate.

