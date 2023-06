17 Giugno 2023

Harry e Meghan ‘cancellati’ da Spotify e col matrimonio al capolinea si lavora a un contratto milionario di separazione

Harry e Meghan ‘cancellati’ da Spotify e col matrimonio al capolinea si lavora a un contratto milionario di separazione

da lastampa.it e corriere.it

All’inizio sembrava una semplice voce estiva, ma ora la notizia del divorzio imminente tra Harry e Meghan sembra essere confermata dai media più autorevoli, inclusi i quotidiani inglesi. L’esperta della famiglia reale, Jennie Bond, ha dichiarato che i documenti per la separazione sarebbero già stati presentati agli avvocati. Questo evento ha portato a effetti collaterali inaspettati, come la rivelazione del perdono di Carlo III riportato dalla rivista Ok. Tuttavia, gli sviluppi più sorprendenti riguardano la separazione tra i Sussex e i loro accordi con Spotify.

Recentemente è stato riportato che Netflix sta interrompendo la collaborazione con i Sussex. Secondo il Wall Street Journal, il podcast di Meghan Markle su Spotify, “Archetypes”, non sarà rinnovato per una seconda stagione. Nonostante avessero firmato un accordo da 20 milioni di dollari con la piattaforma per il progetto alla fine del 2020, sembra che la coppia reale non abbia raggiunto gli obiettivi richiesti per ricevere l’intero pagamento. Questo segnale potrebbe indicare che il brand di Harry e Meghan sta rapidamente perdendo valore negli Stati Uniti, il loro principale mercato di riferimento.

Le fonti vicine alla coppia avevano già dichiarato che non avrebbero prodotto altri documentari o scritto libri di memorie perché “non avevano altro da dire”. Gli attacchi alla famiglia reale sembrano aver perso rilevanza e l’attenzione dei media si sta spostando altrove. Resta da vedere cosa succederà al contratto da 100 milioni di dollari firmato con Netflix, che finora ha portato alla produzione del docu-reality “Harry e Meghan” trasmesso alla fine dello scorso anno.

D’altra parte, Meghan sembra concentrarsi sul rivitalizzare il suo blog di lifestyle, The Tig, in cui dispensava consigli su cibo, viaggi e benessere. Il suo obiettivo è sfidare Gwyneth Paltrow e il suo marchio Goop. Tuttavia, il mercato delle celebrità-influencer oltreoceano è già affollato e sarà interessante vedere se Meghan riuscirà a ritagliarsi una sua nicchia. Specialmente ora che ha lasciato il mondo reale, che, tuttavia, rimane la sua unica fonte di celebrità.

Harry, d’altra parte, sembra essere sempre più coinvolto nelle sue paranoie, come dimostrato dalla sua comparsa in tribunale a Londra nella causa contro i giornali popolari. Si è impegnato in una crociata contro la stampa, a cui attribuisce tutti i mali del mondo e le sue disgrazie personali. È evidente che la sua traiettoria, come figlio del re d’Inghilterra, si sta allontanando da quella della moglie americana. Inoltre, suo padre Carlo si è sempre detto pronto a riaccoglierlo. Forse è ancora troppo presto, ma il tempo è in grado di lenire anche le ferite più dolorose.

LA ROTTURA TRA DAMIANO DEI MANESKIN E GIORGIA SOLERI DOPO IL VIDEO IN DISCOTECA CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI