“Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La Vera Storia degli 883” Sydney Sibilia firma la serie tv Sky su Max Pezzali e Mauro Repetto

La musica italiana degli anni ’90 ha avuto un impatto significativo sulla cultura e sulle generazioni che l’hanno vissuta. Uno dei gruppi più iconici di quel periodo è stato gli 883, fondato da Max Pezzali e Mauro Repetto. La loro storia di successo e amicizia è ora riproposta su Sky Serie con la nuova serie intitolata “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La Vera Storia degli 883”.

La trama della serie si svolge nella città di Pavia alla fine degli anni Ottanta, dove il giovane Max Pezzali, interpretato dall’esordiente Elia Nuzzolo, vive la sua passione per i fumetti e la musica americana. Deciso a seguire la sua strada anticonformista, Max trascura gli studi e si avvicina al mondo delle nuove amicizie e delle serate punk. Questa scelta gli costa la bocciatura a scuola, ma si rivelerà un’opportunità, in quanto l’anno successivo incontra Mauro Repetto, interpretato da Matteo Oscar Giuggioli, un compagno di scuola con la stessa passione per la musica. Da questa unione nascono gli 883, che raggiungono il successo grazie alle loro canzoni travolgenti. Tuttavia, il loro cammino sarà anche una prova per la solidità del loro legame.

La serie si propone come un omaggio al duo che ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana, e che continua a coinvolgere e emozionare i fan di ogni generazione. Elia Nuzzolo fa il suo debutto interpretando Max Pezzali, mentre Matteo Oscar Giuggioli, già noto per le sue interpretazioni in “Vostro Onore” e “Buongiorno, Mamma!”, dà vita a Mauro Repetto.

La sceneggiatura della serie è stata curata da Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone, mentre la regia è affidata a Sydney Sibilia, insieme a Francesco Ebbasta e Alice Filippi. La produzione è a cura di Sky Studios e Groenlandia, una società del Gruppo Banijay, con Matteo Rovere e Sydney Sibilia.

“Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La Vera Storia degli 883” è una delle nuove proposte della stagione 2023/2024 di Sky, che ha appena presentato i suoi palinsesti. La serie promette di immergere gli spettatori nell’atmosfera unica degli anni ’90 e di raccontare la storia di due giovani talentuosi che hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana.

