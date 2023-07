28 Luglio 2023

Giulia De Lellis risponde alle polemiche sul viaggio in Israele: “Nessuna volontà di propagandare messaggi politici”

da open.online

Giulia De Lellis, influencer e soubrette, si è trovata al centro di una polemica dopo il suo viaggio in Israele con il fidanzato Carlo Beretta. Le critiche sono nate a seguito dei contenuti pubblicati sui social durante il loro soggiorno nel Paese.

In risposta alle accuse di sostenere l’apartheid e di lanciare messaggi politici controversi, Giulia De Lellis ha sottolineato che il suo racconto del viaggio in Israele non aveva alcuna volontà di propagandare alcun messaggio politico. Ha chiarito che era animata solo dal piacere della scoperta e dalla curiosità di conoscere una realtà diversa.

L’influencer ha ammesso di non avere la preparazione adeguata per prendere posizione su un tema così complesso e delicato come il conflitto israelo-palestinese. Ha riconosciuto che alcune delle sue azioni e pubblicazioni potrebbero essere state mal interpretate o strumentalizzate da altri a fini politici.

Nella sua risposta su Instagram, De Lellis ha espresso sorpresa e sconcerto per l’aggressività e l’odio manifestato da alcuni nei suoi confronti. Ha affermato che si sente sopravvalutata da chi ha sostenuto il contrario e ha accusato chi l’ha criticata di averla usata per fare propaganda politica.

Tuttavia, l’influencer ha anche riconosciuto la sua responsabilità e il suo ruolo pubblico. Ha promesso di essere più attenta sia in ciò che racconta che nel modo in cui lo fa. Consapevole dell’impatto che le sue parole e azioni possono avere.

Durante il viaggio, De Lellis ha pubblicato una foto con il presidente israeliano Isaac Herzog, scatenando polemiche e accuse di sostenere il governo israeliano. Inoltre, la pubblicazione di alcuni video e scatti che ritraevano lei e il fidanzato durante una prova di addestramento con l’esercito israeliano (l’IDF) e le immagini di un party esclusivo nella Grotta di Salomone di Gerusalemme hanno sollevato critiche e preoccupazioni. Per la sensibilità del luogo, che si trova sotto la Città Vecchia dove vivono famiglie di fede musulmana e dove si sono verificati scontri con le forze dell’ordine israeliane.

In conclusione, la risposta di Giulia De Lellis alle polemiche è stata di smentire ogni intenzione politica nei suoi contenuti e di dichiararsi consapevole della sua responsabilità come figura pubblica. Ha promesso di essere più attenta e sensibile nei suoi racconti futuri, nella speranza di evitare ulteriori fraintendimenti o strumentalizzazioni delle sue azioni.

