21 Luglio 2023

Gigio Donnarumma e la sua notte di paura legato e rapinato mentre era in casa con la fidanzata per un bottino di circa 500mila euro

Gigio Donnarumma e la sua notte di paura legato e rapinato mentre era in casa con la fidanzata per un bottino di circa 500mila euro

da gazzetta.it

Una notte di terrore ha colpito il portiere italiano Gianluigi Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante nella loro residenza nell’8° arrondissement di Parigi. Nella notte tra giovedì e venerdì, la coppia è stata vittima di un brutale assalto, lasciandoli sotto shock per l’esperienza traumatica.

Secondo le prime informazioni disponibili, diverse persone malintenzionate hanno fatto irruzione nell’abitazione di Donnarumma, legandolo insieme alla sua fidanzata, sotto la minaccia di armi. I rapinatori hanno compiuto un’azione violenta, privando il portiere del Paris Saint-Germain di beni di valore, causando un danno economico stimato intorno ai 500 mila euro.

Dopo l’aggressione, la giovane coppia ha cercato rifugio in un hotel di lusso, situato nelle vicinanze della loro abitazione, intorno alle 3.20 del mattino. È stato il personale dell’hotel a intervenire tempestivamente e a contattare immediatamente le forze dell’ordine per segnalare l’incidente.

Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante in uno stato di grande sconvolgimento. Sottoposti a una situazione così traumatica, entrambi sono stati portati in ospedale per ricevere le cure necessarie e per un’accurata valutazione delle loro condizioni fisiche e psicologiche.

Le indagini sono in corso per individuare e catturare i responsabili di questa violenta rapina. Le autorità francesi stanno lavorando con impegno per garantire che i colpevoli siano portati alla giustizia e che un evento simile non accada mai più.

L’intera comunità calcistica, sia a livello nazionale che internazionale, ha espresso solidarietà e sostegno a Gianluigi Donnarumma e alla sua fidanzata in questo momento difficile. L’episodio ha messo in evidenza l’importanza di garantire la sicurezza e la protezione di tutti, indipendentemente dalla loro fama o posizione nella società.

Nel frattempo, il mondo del calcio resta in attesa di ulteriori sviluppi riguardanti l’indagine e spera che gli autori di questo vile attacco vengano identificati e siano chiamati a rispondere delle loro azioni. La sicurezza dei calciatori e delle loro famiglie dovrebbe essere una priorità, affinché possano continuare a dedicarsi al loro talento senza timori e preoccupazioni.

ANDREA PURGATORI E LA SUA MORTE I DUBBI DELLA FAMIGLIA SUI MEDICI