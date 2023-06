13 Giugno 2023

Funerali Berlusconi da Meloni e Salvini a Mattarella e Renzi ecco chi ci sarà e chi (forse) no

da LaPresse e Adnkronos

Il Duomo di Milano ospiterà domani, alle 15, i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, e l’evento si preannuncia come un’importante occasione di riunione per molte figure politiche di spicco. Secondo quanto apprende LaPresse, è stato confermato che anche gli ex premier Romano Prodi e Mario Monti saranno presenti alla cerimonia.

L’arcivescovo metropolita di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà la cerimonia. Mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà anch’egli presente per rendere omaggio all’ex primo ministro italiano. Oltre a Mattarella, parteciperanno anche gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Matteo Renzi, dimostrando l’unità e il rispetto istituzionale nei confronti dell’ex leader politico.

La presenza dell’ex commissario agli Affari economici dell’Unione Europea, Paolo Gentiloni, anche lui ex premier, rappresenterà la partecipazione dell’UE all’evento.

Al momento, diversi leader delle forze di opposizione hanno confermato la loro presenza, tra cui Matteo Renzi e Carlo Calenda, che hanno annunciato la partecipazione attraverso i loro staff. Tuttavia, Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, non sarà presente. Per quanto riguarda Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle (M5S), e Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico (PD), al momento non sono ancora state fornite risposte ufficiali sulla loro partecipazione. Ma si attendono comunicazioni nelle prossime ore.

È probabile che i rappresentanti del PD, tra cui i capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, saranno presenti per rappresentare il partito e rendere omaggio all’ex primo ministro.

I funerali di Silvio Berlusconi rappresentano un momento di riflessione. E un’occasione per il paese di ricordare la figura politica che ha giocato un ruolo significativo nella storia recente dell’Italia. La presenza di ex premier e leader politici di diverse fazioni dimostra l’importanza di Berlusconi nel panorama politico italiano. E l’influenza che ha avuto sulla scena nazionale.

La cerimonia funebre sarà un’opportunità per i presenti di onorare la memoria di Silvio Berlusconi e di condividere momenti di cordoglio e commozione.

