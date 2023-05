28 Maggio 2023

“Fubar” la recensione della serie tv su Netflix

“Fubar” la recensione della serie tv su Netflix

Disponibile su Netflix

Ideatore: Nick Santora

Cast: Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Milan Carter, Jay Baruchel, Aparna Brielle, Andy Buckley

Genere: Azione, commedia, spionaggio

Paese: USA

Anno: 2023

Episodi: 8

Durata: 45 minuti (episodio)

Voto: OO 1/2 (su 5)

“Fubar” è una serie TV distribuita da Netflix e sviluppata da Nick Santora, che vede come protagonista Arnold Schwarzenegger. La trama della serie ruota attorno a Luke Brunner (interpretato da Schwarzenegger), un agente della CIA in pensione che si trova coinvolto in una pericolosa missione sotto copertura insieme a sua figlia Emma (interpretata da Monica Barbaro), anch’essa un’agente segreta.

La serie si ispira a film degli anni ’90 come “True Lies”, in cui Schwarzenegger ha recitato insieme a Jamie Lee Curtis. La leggerezza umorale è un elemento centrale della serie, utilizzato per coinvolgere il pubblico in un’esperienza divertente. Tuttavia, nonostante sia ben costruita e ben interpretata, “Fubar” manca di abbrivio e stimolo, e non riesce a sviluppare una sua struttura identitaria indipendente dalla presenza scenica del protagonista.

La trama si concentra sulla relazione complicata tra Luke e sua figlia Emma, che si svela durante la pericolosa missione che devono affrontare insieme. La serie offre un mix di azione, commedia e momenti familiari, cercando di combinare elementi di intrighi spionistici con situazioni umoristiche. Tuttavia, la messa in scena appare statica e prevedibile, spingendo poco sull’acceleratore e rimanendo confinata in uno stile narrativo che richiama le produzioni degli anni ’90.

Nonostante alcune scelte di scrittura che scricchiolano e una mancanza di spessore nella trama, la presenza di Arnold Schwarzenegger risulta sempre efficace. L’attore catalizza l’attenzione, tiene il ritmo e offre un’interpretazione solida, dimostrando ancora una volta le sue abilità nel genere d’azione. Monica Barbaro, nel ruolo di Emma, dimostra di saper riempire la scena con la sua presenza.

“Fubar” è una serie che si rivolge principalmente a un pubblico amante delle produzioni d’azione degli anni ’90, puntando sulla popolarità di Schwarzenegger. Tuttavia, nel complesso, la serie si limita a offrire una formula consolidata senza osare troppo, risultando piatta nella forma, nelle intenzioni e nella sostanza.

Nonostante le aspettative generate dalla presenza di Schwarzenegger e da una trama potenzialmente interessante, “Fubar” non riesce a raggiungere pienamente le promesse di intrattenimento che si prefiggeva. La serie si rivela un esempio di una serialità che non si sforza di andare al di là dei canoni consolidati, offrendo materiale schematico e standardizzato.

La serie TV “Fubar” si basa su una premessa interessante: un ex agente della CIA, Luke Brunner, interpretato da Arnold Schwarzenegger, scopre che sua figlia, Emma, interpretata da Monica Barbaro, è anche lei un’agente segreta sotto copertura. Questo improvviso incontro sul campo mette in moto una serie di avventure, intrighi e risate, poiché padre e figlia devono lavorare insieme per completare una pericolosa missione e affrontare i propri conflitti personali.

Uno dei punti di forza della serie è senza dubbio la presenza di Arnold Schwarzenegger. Nonostante la sua età e la sua vasta esperienza nel genere d’azione, l’attore si impegna pienamente nel ruolo e affronta la serie con entusiasmo. La sua interpretazione di Luke Brunner è quella di un agente esperto e duro, ma con un cuore tenero per sua figlia. Schwarzenegger riesce a combinare perfettamente l’azione e l’umorismo, creando un personaggio divertente e carismatico che tiene il ritmo della serie.

Monica Barbaro, nel ruolo di Emma, offre una performance solida e convincente. La chimica tra Schwarzenegger e Barbaro è evidente sullo schermo, e i momenti di conflitto e riconciliazione tra padre e figlia sono uno dei punti focali della trama. La serie esplora il tema dell’incomunicabilità tra genitori e figli, arricchendo il rapporto tra Luke ed Emma di emozioni autentiche e di un’evoluzione significativa.

La trama di “Fubar” si sviluppa in modo avvincente, combinando azione, commedia e elementi familiari. Sebbene si possa notare un’ispirazione evidente da film come “True Lies” degli anni ’90, la serie riesce comunque a mantenere un suo stile unico. Gli episodi sono ben ritmati e offrono una buona dose di suspense, intrattenimento e momenti divertenti.

Tuttavia, nonostante gli elementi positivi, “Fubar” ha alcune lacune. La serie manca di una struttura identitaria propria e sembra rifugiarsi in stilemi narrativi prevedibili. Ciò si riflette nella scrittura, che a volte risulta poco profonda e standardizzata. La trama potrebbe beneficiare di una maggiore originalità e di una caratterizzazione più approfondita dei personaggi secondari.

Nonostante questi difetti, “Fubar” è comunque una serie che offre intrattenimento leggero e divertente. È un piacevole tuffo nel passato degli action-comedy degli anni ’90, con Schwarzenegger che dimostra ancora una volta di essere un maestro nell’arte dell’azione e della comicità. La serie potrebbe incontrare l’apprezzamento degli spettatori che sono fan dell’attore e del genere d’azione degli anni ’90, ma offre comunque abbastanza divertimento per essere gustata anche da un pubblico più ampio.

La serie “Fubar” presenta anche una solida produzione, con effetti speciali ben realizzati e sequenze d’azione coinvolgenti. Le scene di combattimento sono coreografate in modo eccitante e riescono a mantenere l’attenzione dello spettatore. Inoltre, la colonna sonora energica e adatta al genere contribuisce a creare un’atmosfera avvincente.

Uno dei principali temi trattati nella serie è il rapporto padre-figlia e il processo di riconciliazione. La trama esplora le dinamiche complesse di un padre che cerca di connettersi con la sua figlia adulta e di trovare un equilibrio tra il suo ruolo di genitore e la sua vita come agente segreto. Questo elemento emotivo aggiunge profondità alla storia e crea momenti toccanti tra i personaggi.

Nonostante alcuni difetti nella scrittura e nella caratterizzazione dei personaggi secondari, “Fubar” è in grado di offrire una buona dose di intrattenimento per gli amanti dell’azione e della commedia. La serie sfrutta al meglio il talento di Schwarzenegger e offre momenti di puro divertimento, avventure avvincenti e una buona dose di umorismo.

“Fubar” la recensione della serie tv su Netflix

In definitiva, “Fubar” è una serie TV che si basa sulla presenza carismatica di Arnold Schwarzenegger e sulla sua abilità nel genere d’azione. Pur non eccellendo in originalità, la serie offre una storia coinvolgente e momenti emozionanti. Se sei un fan dell’attore o sei alla ricerca di un’esperienza divertente e leggera, potresti trovare “Fubar” un’opzione interessante da guardare.

“THE FERRAGNEZ 2” LA RECENSIONE DELLA SERIE TV SU AMAZON PRIME VIDEO