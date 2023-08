9 Agosto 2023

Francesco Vecchi: “La partenza in ritardo di ‘Mattino Cinque’ è un vantaggio per me Bene Bianca Berlinguer e Michele Santoro a Mediaset mentre Myrta Merlino sarà in difficoltà”

da davidemaggio.it

La nuova stagione televisiva si avvicina, e insieme ad essa arrivano interessanti novità nel palinsesto di Mediaset. Tra i programmi che faranno il loro ritorno, c’è “Mattino Cinque News”, il talk show mattutino di Canale 5. Quest’anno, tuttavia, il debutto sarà posticipato al 25 settembre, un ritardo che segna un’eccezione rispetto alle edizioni precedenti. Nonostante ciò, il conduttore Francesco Vecchi, che tornerà a condurre la trasmissione insieme a Federica Panicucci, accoglie la notizia con serenità.

“Io sono un po’ anomalo, se devo essere proprio sincero: c’è mia moglie che c’ha il pancione, c’ho il bimbo piccolo, sto facendo dei lavori in casa che se non faccio in tempo quello lì che esce deve dormire in un cassetto, per cui… Quando m’hanno chiamato per dire ‘parti più tardi’, ho detto ‘ok, grazie’. Non mi dispiace,”

ha dichiarato Vecchi durante un’intervista a La Terrazza della Dolce Vita, l’evento estivo condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi a Rimini.

L’argomento dei nuovi volti che arriveranno su Mediaset è stato inevitabilmente affrontato. In particolare, l’ingresso di Bianca Berlinguer, una figura notevole nel mondo del giornalismo, è stato oggetto di discussione da parte di Vecchi:

“Sono molto, molto curioso. Credo che sia un colpo dell’estate nel calciomercato, Mediaset che prende un nome come quello della Berlinguer… Il tipo di televisione che Bianca Berlinguer ha sempre fatto secondo me è una televisione che può tranquillamente inserirsi dentro Mediaset.”

Un’altra possibile aggiunta a Mediaset è Michele Santoro, una personalità che Vecchi sostiene attivamente. Secondo lui, il giornalismo neutro è un’illusione, ma il giornalismo trasparente è possibile e Santoro ne è un esempio lampante:

“Santoro è il padre di tutta la televisione moderna. A proposito di giornalismo trasparente: tutti noi sappiamo l’idea di Santoro, se vogliamo è stato lui in Italia a mostrare il fatto che uno fa un programma e ti mostra subito la linea editoriale. Infatti qui ci sarà chi lo guarda e chi non lo guarda fin dal principio. Quel giornalismo che fa finta di non avere opinioni è più subdolo perché comunque un’opinione alla fine ce l’hai sempre.”

Tuttavia, Vecchi prevede che la sfida più impegnativa di questa stagione sarà per Myrta Merlino, che si troverà a condurre “Pomeriggio Cinque”:

“Secondo me lei ha un compito molto difficile. Lei fino a quest’anno ha fatto un programma con molta rilevanza dal punto di vista degli ospiti, con un pubblico abbastanza piccolo numericamente. E passa a fare un programma che ha un pubblico molto grande e molto vasto, quindi trovo che la sfida sia più complessa per Myrta Merlino che non per Bianca Berlinguer.”

La nuova stagione televisiva promette quindi di portare nuove sfide e volti interessanti sulle reti Mediaset. Con Francesco Vecchi e la sua visione schietta e diretta che si prepara ad affrontare una nuova stagione alla conduzione di “Mattino Cinque”.

