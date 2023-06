6 Giugno 2023

Formula 1 Commentatori Sky sotto accusa per battutacce e doppi sensi durante la diretta TV

Formula 1 Commentatori Sky sotto accusa per battutacce e doppi sensi durante la diretta TV

da corriere.it

Nel corso del Gran Premio di Spagna a Barcellona, trasmesso su Sky, un’azione irresponsabile dei commentatori Matteo Bobbi e Davide Valsecchi ha scatenato una polemica sul sessismo e l’etica professionale all’interno della Formula 1. Durante il post-gara, anziché concentrarsi su analisi tecniche e valutazioni dei piloti, i due commentatori hanno scelto di indulgere in battutacce volgari e doppi sensi. Rivolti a due sconosciute apparse sullo schermo, creando una situazione di pessimo gusto.

La presenza della giornalista inviata di Sky, Federica Masolin, durante questo scambio di commenti inappropriati, ha reso evidente il suo disagio. E la sua lotta per mantenere un livello di professionalità durante la diretta. Masolin ha cercato di riprendere il controllo della situazione, richiedendo la visualizzazione di interviste. Ed evitando di dare ulteriore spazio a un dialogo infantile e sessista.

La reazione del pubblico sui social media è stata veemente. Con molte persone che hanno espresso indignazione nei confronti dei due commentatori definendoli “i mandrilloni di Sky F1”. Al contempo, però, si è manifestata anche una grande solidarietà verso Federica Masolin. E numerosi apprezzamenti per la sua gestione della situazione. È importante sottolineare che non si ricordano precedenti in cui due giornaliste abbiano effettuato battute sui corpi dei piloti o su altre persone durante una trasmissione in diretta televisiva. Questo episodio va oltre il sessismo, mettendo in discussione le basi stesse della professionalità giornalistica.

La Formula 1 è uno sport che richiede un elevato standard di comportamento professionale da parte di coloro che lavorano nell’ambito dei media, inclusi i commentatori. Questo incidente mette in luce la necessità di un’attenzione costante. Per garantire che le trasmissioni sportive siano rispettose, inclusive e libere da discriminazioni di qualsiasi genere. È fondamentale che i commentatori, in particolare, si concentrino sulla qualità delle informazioni e delle analisi fornite al pubblico. Evitando discorsi inappropriati che possono minare la reputazione del settore e creare un ambiente di lavoro teso per i professionisti coinvolti.

In conclusione, il Gran Premio di Spagna a Barcellona è stato segnato da un’infelice sequenza di battutacce e doppi sensi da parte dei commentatori Matteo Bobbi e Davide Valsecchi. Comportamento che ha destato indignazione e preoccupazione riguardo all’etica professionale nel mondo della Formula 1. È necessario che episodi come questi vengano affrontati con serietà. Aprendo un dibattito sulla necessità di norme e regole chiare per garantire che il rispetto, l’integrità e la professionalità siano sempre al centro delle trasmissioni sportive.

AMADEUS CONTRO LA CENSURA PREVENTIVA IL CASO BARBARESCHI E IL RITORNO DI MISS ITALIA SCUOTONO LA RAI