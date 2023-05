26 Maggio 2023

Fiorello punge la Rai “Amadeus non sa se farà Sanremo” La smentita “Stiamo lavorando tranquillamente”

da corriere.it

Durante la puntata di oggi di “Viva Rai2!”, Fiorello ha scatenato un po’ di agitazione nel mondo dell’intrattenimento. Con una dichiarazione sui possibili dubbi di Amadeus riguardo alla conduzione del Festival di Sanremo. Tuttavia, ora è necessario analizzare attentamente il livello di questa notizia. Si tratta di una bomba mediatica, una boutade, un’esagerazione o semplicemente uno sfogo passeggero?

Fiorello ha affermato: “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. La butto lì. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dire le cose perché la gente deve sapere”.

Le parole di Fiorello hanno immediatamente scatenato speculazioni e congetture sul futuro di Amadeus come conduttore del Festival di Sanremo, uno degli eventi più attesi nel panorama musicale italiano. Tuttavia, è fondamentale prendere in considerazione il contesto in cui sono state pronunciate tali dichiarazioni.

Fiorello è noto per il suo stile scherzoso e spesso provocatorio, capace di attirare l’attenzione del pubblico. È possibile che le sue parole siano state una boutade o uno sfogo passeggero, piuttosto che una notizia vera e propria. Va sottolineato che Amadeus non ha ancora confermato ufficialmente la sua partecipazione o la sua intenzione di lasciare la conduzione del Festival.

Dopo le speculazioni suscitate dalle dichiarazioni di Fiorello, è intervenuta la Rai per smentire eventuali problemi o incertezze riguardo alla conduzione di Amadeus. Un portavoce della Rai ha dichiarato: “Stiamo lavorando tranquillamente alla prossima edizione del Festival di Sanremo, come programmato. Non ci sono dubbi o incertezze sulla presenza di Amadeus come conduttore”.

La smentita ufficiale della Rai sembra quindi suggerire che le parole di Fiorello potrebbero essere state interpretate in modo errato o enfatizzate. E che, al momento, non vi sono motivi per dubitare della partecipazione di Amadeus a Sanremo.

In conclusione, le parole di Fiorello durante l’intervista a “Viva Rai2!” hanno scatenato una certa agitazione, ma è importante valutarle con cautela. Al momento, sembra che Amadeus continui a essere il conduttore designato per il Festival di Sanremo. E la Rai ha smentito qualsiasi dubbio o incertezza riguardo alla sua presenza. Resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi o conferme ufficiali in merito a questa questione, ma per ora la situazione sembra essere sotto controllo.

