3 Luglio 2023

Fiorello e Biggio sfottono Sgarbi e Morgan “Hanno ragione Amadeus non è capace di fare il direttore artistico di Sanremo” (VIDEO)

Fiorello e Biggio sfottono Sgarbi e Morgan “Hanno ragione Amadeus non è capace di fare il direttore artistico di Sanremo” (VIDEO)

da open.online

“Vi ricordate di noi o vi siete già dimenticati?” – così comincia il video pubblicato su Instagram da Fiorello e Fabrizio Biggio, il celebre duo comico che fino a qualche settimana fa guidava l’appuntamento settimanale di “Viva Rai2!”. In questo video, i due comici prendono posizione sulla recente polemica nata dalle frasi di Morgan e Vittorio Sgarbi, i quali hanno criticato la direzione artistica di Amadeus al Festival di Sanremo.

Con un pizzico di ironia, Fiorello e Biggio si schierano a difesa di Amadeus e prendono di mira le critiche mosse dai due personaggi. “Morgan, Sgarbi, avete ragione! Amadeus non è capace”, esclamano in modo sarcastico. Per dimostrare il loro punto di vista, i due comici ripercorrono alcuni dei brani più celebri che sono stati presentati al Festival negli ultimi anni. Prendendo in giro la situazione, commentano: “Fai rumore di Diodato? È brutta!” e continuano scherzando: “Dove si balla di Dargen D’Amico la mettono ancora nelle discoteche. Per non parlare dei Maneskin, che con Zitti e buoni hanno vinto l’Eurovision. Amadeus, li hai proprio rovinati!”.

Infine, Fiorello lancia un messaggio diretto ai due protagonisti della polemica, Sgarbi e Morgan, chiamandoli rispettivamente “onorevolissimo” e “genio”. Rivolgendosi al sottosegretario alla Cultura, Fiorello afferma: “Non devi fare niente per levare Amadeus da Sanremo, perché tanto è il suo ultimo anno”. Ma, insistono i due comici senza abbandonare l’ironia, si potrebbe iniziare a pensare al suo sostituto: “Lanceremo una petizione per rendere Morgan direttore artistico! Così finalmente sentiremo canzoni di successo, non queste cacate che ha scelto Amadeus. Vedrai che successo avrà il Festival…”.

Con il loro stile sarcastico e divertente, Fiorello e Biggio si uniscono al dibattito sulla direzione artistica del Festival di Sanremo e schierano il loro sostegno nei confronti di Amadeus. Il video pubblicato su Instagram è diventato subito virale, suscitando reazioni e discussioni tra i fan e gli appassionati della manifestazione canora. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione e se ci saranno ulteriori risposte o reazioni da parte dei protagonisti coinvolti.

Naomi Campbell di nuovo mamma a 53 anni in arrivo il secondo figlio dell’ex modella