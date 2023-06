3 Giugno 2023

Vuoi guardare il video di “Festa Scudetto Napoli” Rai 2?

“Festa Scudetto Napoli” Rai 2 (VIDEO)

da raiplay.it

“Festa Scudetto Napoli” Rai 2 è uno speciale di “90 minuto” per concludere le celebrazioni in onore del terzo tricolore della squadra partenopea. Sul palco, poi, allestito all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona, Stefano De Martino presenta i vari ospiti che partecipano all’evento. Tra questi, inoltre, ci sono Gigi D’Alessio, Clementino, Stash dei The Kolors, Nino D’Angelo, Enzo Avitabile, Arisa ed Emma Marrone. Inoltre, spazio a “degli attori che verranno a raccontare questo grande sentimento azzurro”, come annunciato dal Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Comunque, è uno speciale di “90 minuto” per concludere le celebrazioni in onore del terzo tricolore della squadra partenopea. Sul palco, poi, allestito all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona, Stefano De Martino presenta i vari ospiti che partecipano all’evento.

“FESTA SCUDETTO NAPOLI” RAI 2 GUARDA IL VIDEO

