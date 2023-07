26 Luglio 2023

Federica Pellegrini smentisce le voci sulla gravidanza “Intollerabile e assurdo”

da today.it

Federica Pellegrini, ex campionessa di nuoto italiana, ha finalmente rotto il silenzio riguardo alle voci sulla sua presunta gravidanza. Da giorni, circolavano indiscrezioni riguardo a una dolce attesa per la campionessa e suo marito, Matteo Giunta. Oggi, durante un’intervista sui Mondiali di nuoto, Federica ha risposto a queste voci mettendo a tacere tutte le speculazioni riguardo alla sua vita privata.

Quando le è stata chiesta la sua opinione sulle voci riguardo alla sua presunta gravidanza, Federica ha risposto con fermezza: “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo. Perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero.” La campionessa ha chiaramente mostrato il suo disappunto riguardo alle foto di lei in costume da bagno, che erano state utilizzate per suggerire possibili rotondità indicative di una gravidanza.

Con questa affermazione, Federica ha smentito categoricamente le speculazioni riguardo alla sua presunta maternità. Al momento, quindi, non ci sarebbe alcuna gravidanza in corso per la coppia, anche se in passato avevano dichiarato di desiderare un figlio insieme. Tuttavia, avevano anche precisato di non avere fretta e di lasciare tutto nelle mani della natura.

L’indiscrezione sulla presunta gravidanza era inizialmente partita da un articolo sul sito Dagospia, per poi essere rilanciata dalle foto pubblicate su Chi. Fino ad oggi, né Federica né Matteo avevano commentato direttamente questa notizia, anche se alcune interpretazioni avevano fatto riferimento a uno scatto social della campionessa come conferma indiretta della dolce attesa.

Con le chiare parole di Federica Pellegrini, tutte le voci riguardanti una sua gravidanza sono state smentite. La campionessa ha dimostrato di non tollerare le speculazioni sulla sua vita privata, ribadendo che al momento non c’è alcun figlio in arrivo per la coppia.

