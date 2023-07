27 Luglio 2023

Federica Pellegrini in dolce attesa aspetta una bambina da Matteo Giunta

Federica Pellegrini in dolce attesa aspetta una bambina da Matteo Giunta

da fanpage.it

È una gioiosa notizia per l’ex campionessa italiana di nuoto, Federica Pellegrini, e il marito Matteo Giunta. La Divina è incinta da almeno tre mesi e si prepara ad accogliere nella loro famiglia una bambina. Dopo l’annuncio ufficiale della gravidanza sui social, sono emerse ulteriori informazioni riguardo alla dolce attesa. Tra cui il sesso del bebè in arrivo. Federica Pellegrini e Matteo Giunta non vedono l’ora di accogliere la loro prima figlia, come ha rivelato la futura nonna, Cinzia Lionetti, al settimanale Oggi. Con gioia e scherzando sul recente record mondiale nei 200 stile libero, Federica ha condiviso sui social il momento speciale della sua gravidanza.

Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana ammirata in tutto il mondo per i suoi successi sportivi, si prepara ora ad affrontare una nuova, entusiasmante sfida. La maternità. Con il marito Matteo Giunta, la campionessa è in attesa della sua prima figlia. La notizia è stata confermata dai media e dalla futura nonna, Cinzia Lionetti, che ha mantenuto il segreto. Per rispettare il desiderio dei futuri genitori di annunciarlo personalmente. La gravidanza sembra essere avanzata di almeno tre mesi, e la coppia non vede l’ora di accogliere il loro nuovo membro in famiglia.

Federica Pellegrini ha voluto condividere la felice notizia con i suoi seguaci sui social media, mostrandosi per la prima volta con il pancione in un video su Instagram. Con gioia e allegria, la Divina ha scritto “We’ll take it back (Ce lo riprenderemo)”. Riferendosi al recente record del mondo nei 200 metri stile libero, che aveva detenuto per ben 14 anni. Il record è stato superato dalla nuotatrice australiana Mollie O’Callaghan ai mondiali di Fukuoka, in Giappone. Con un pizzico di ironia, Federica ha scherzato sul risultato della gara e sull’annuncio della sua gravidanza.

La notizia della gravidanza ha emozionato i fan e gli ammiratori di Federica Pellegrini, che hanno condiviso con entusiasmo i loro auguri e congratulazioni sui social media. Per la campionessa, questo segna un nuovo, importante capitolo nella sua vita. Oltre gli incredibili successi raggiunti nelle piscine di tutto il mondo. La futura maternità porterà sicuramente gioia e soddisfazioni a Federica e Matteo, che si preparano ad accogliere la loro bambina con tanto amore e affetto.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si apprestano a diventare genitori di una bambina, dando inizio a una nuova, emozionante avventura familiare. La notizia ha scaldato i cuori dei loro fan e dei sostenitori, che non vedono l’ora di condividere questa gioia con la campionessa italiana. Con il sostegno e l’affetto dei loro cari, Federica e Matteo si preparano ad affrontare il meraviglioso viaggio della genitorialità. Accogliendo con amore il dono più grande della vita: un figlio. Auguriamo a Federica Pellegrini e al marito una dolce e serena attesa e tutto il meglio per la loro nuova famiglia in arrivo.

FEDERICA PELLEGRINI SMENTISCE LE VOCI SULLA GRAVIDANZA: “INTOLLERABILE E ASSURDO”