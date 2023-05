27 Maggio 2023

Elisa Esposito la “maestra di corsivo” risponde agli hater “Se guadagnate solo 1300 euro al mese la colpa è vostra”

da repubblica.it

La giovane influencer nota per le sue lezioni di “corsivo” su TikTok, Elisa Esposito, ha deciso di rispondere agli hater che la accusano di non avere un lavoro serio. E affermano che la sua carriera sui social media sarà passeggera. Con un video su TikTok, Elisa si è rivolta direttamente a coloro che la criticano. Dichiarando: “Se guadagnate uno stipendio normale o di 1300 euro al mese, la colpa è solo vostra”.

Nel suo video, Elisa affronta i commenti negativi e l’invidia che spesso si celano dietro a tali critiche. Nonostante le accuse, l’influencer ha sottolineato il rispetto per coloro che guadagnano 1300 euro al mese. Riconoscendo che molti vivono con un salario modesto. Inoltre, ha aggiunto che attualmente vive ancora con i suoi genitori, che hanno lavori umili. Evidenziando il fatto che nonostante il suo successo sui social media, la sua situazione economica non è ancora cambiata radicalmente.

Elisa non si è limitata a rispondere alle critiche sul suo lavoro, ma ha anche affrontato i commenti dei suoi follower che la invitano ad andare a lavorare. La giovane influencer ha ribadito che i suoi profili sui social media non sono l’unico lavoro che svolge. Menzionando anche il suo account Instagram e il suo profilo su OnlyFans. Ha quindi sottolineato che il lavoro attraverso i social media è parte della sua attività professionale. E che non è solo una questione di pubblicare video divertenti su TikTok.

La risposta di Elisa Esposito riflette la determinazione e la consapevolezza che i commenti negativi non la fermeranno nella sua carriera come influencer. Ha deciso di non farsi influenzare dalle critiche e di continuare a seguire la sua passione. La sua risposta ha suscitato diverse reazioni tra i suoi follower, con molti che l’hanno sostenuta nella sua difesa.

