3 Luglio 2023

“Elemental” la recensione del film

Distribuito da Walt Disney

Regia: Peter Sohn

Voci italiane: Valentina Romani, Stefano De Martino, Serra Yilmaz, Hal Yamanouchi

Genere: Animazione

Durata: 93 min.

Paese: USA

Anno: 2023

Voto: 3.3 (su 5)

Ember Lumen, una giovane dalla personalità ardente, è cresciuta nella città multietnica di Elemental City, dove gli abitanti sono composti da creature di fuoco, acqua, terra e aria. Tuttavia, la città, prevalentemente abitata da creature acquatiche, è intollerante verso gli immigrati, in particolare quelli “ardenti” come Ember, che subiscono umiliazioni e sono costantemente “raffreddati”. Ember è completamente devota al suo vecchio padre, che sta per andare in pensione.

E ha deciso di prenderne il posto nel negozio di famiglia che vende prodotti “etnici” ad una clientela esigente che spesso la indispettisce. Durante una delle sue frequenti crisi di collera, un’onda anomala recapita a casa sua Wade Ripple, un timido e sentimentale “acquatico”, che piange abbondantemente ad ogni emozione. Nonostante la loro incompatibilità secondo le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliscono una connessione che presto si trasforma in amore.

In questo nuovo film, la Pixar continua a trasmettere messaggi universali di tolleranza e inclusione. La storia si concentra sulla lotta dei figli degli immigrati per trovare il loro posto nella società e in una città dominata dalla popolazione acquatica, dove gli “ardenti” sono emarginati, costretti ai quartieri più poveri e banditi da alcuni luoghi pubblici. Tuttavia, il sentimento che nasce tra Ember (interpretata da Leah Lewis) e Wade (interpretato da Mamoudou Athie), lei di fuoco e lui d’acqua, mette in discussione il mondo in cui vivono.

Il regista e sceneggiatore Peter Sohn, noto per il suo lavoro su altri film Pixar come “Il viaggio di Arlo”, utilizza la sua esperienza personale per arricchire la trama. Essendo figlio di immigrati coreani, Sohn si ispira alla sua esperienza e integra la sua storia personale nel racconto. I genitori di Ember sono arrivati anni prima da Fireland, una terra lontana e abbandonata dove hanno perso tutto. Sperano che Ember possa prendere in mano le redini del negozio di famiglia, ma la giovane eroina Pixar ha sogni e ambizioni diversi. Contro ogni aspettativa, sarà proprio una creatura d’acqua a scatenare la sua passione. L’amore tra opposti rappresenta una nuova sfida per gli animatori del film.

“Elemental” spinge i limiti del realismo, mantenendo però un tocco di umorismo. La storia sviluppa gradualmente un sentimento che alla fine prevale su tutto. È una storia d’amore che coinvolge sia i bambini che gli adulti e che trasmette messaggi più profondi e nascosti. La narrazione sottile si insinua nei dialoghi, facendo sorridere gli adulti e passando inosservata ai più piccoli.

Fino ad ora, la Pixar si era principalmente concentrata sull’amicizia e sulla famiglia, affrontando l’amore solo in modo platonico come nel caso dei robot di “WALL-E”. In “Elemental”, invece, l’amore è affrontato in modo più romantico ed emotivo. La relazione tra Ember e Wade è rappresentata con delicatezza e sensibilità, mostrando le sfide che devono affrontare a causa delle loro differenze. La storia mette in luce l’importanza di superare i pregiudizi e abbracciare la diversità, dimostrando che l’amore può nascere anche tra persone che sembrano opposte.

Il film si avvale di una straordinaria animazione, che cattura l’essenza dei diversi elementi, dalla fiamma danzante di Ember all’acqua fluente di Wade. Le immagini sono ricche di dettagli e colori vibranti, creando un mondo fantastico che cattura l’immaginazione degli spettatori di tutte le età.

La colonna sonora di “Elemental” è un altro punto forte del film. Le melodie coinvolgenti e emozionanti accompagnano le scene più toccanti, amplificando l’intensità delle emozioni dei personaggi e creando un’esperienza cinematografica coinvolgente.

“Elemental” è un nuovo capitolo emozionante nel catalogo della Pixar, che affronta tematiche importanti come l’inclusione, l’accettazione e l’amore tra persone diverse. La storia di Ember e Wade ci ricorda che l’amore può superare ogni barriera e che la diversità è una ricchezza da celebrare. Con la sua combinazione di animazione di alta qualità, una sceneggiatura coinvolgente e messaggi significativi, il film promette di essere un’esperienza indimenticabile per il pubblico di tutte le età.

