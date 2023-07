26 Luglio 2023

Dopo Filippo Facci anche Roberto Saviano è fuori dalla Rai Il programma “Insider – Faccia a faccia con il crimine” non andrà in onda

da davidemaggio.it

La Rai si trova nuovamente al centro di polemiche riguardanti un programma televisivo. Dopo la recente controversia con Filippo Facci, è ora la volta di Roberto Saviano ad essere coinvolto. Il suo programma “Insider – Faccia a faccia con il crimine,” già registrato e programmato per novembre in prima serata su Rai 3, è stato ufficialmente cancellato.

La decisione è stata confermata dall’Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che ha chiarito che si tratta di una scelta aziendale e non politica. Tuttavia, sembra che le polemiche riguardanti il linguaggio utilizzato da Saviano abbiano avuto un ruolo determinante nella cancellazione del programma.

In particolare, il giornalista napoletano è finito sotto i riflettori per un tweet controverso rivolto a Matteo Salvini. Nel messaggio, Saviano accusava Salvini di mentire riguardo al caso Carola Rackete, utilizzando toni forti e polemici. Questo ha portato il partito di Forza Italia a presentare un’interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai, chiedendo la sospensione del programma in quanto ritenuto inappropriato.

Questa non è la prima volta che la Rai si trova ad affrontare critiche riguardanti il contenuto dei suoi programmi. Già in passato, il caso di Filippo Facci ha scatenato una serie di dibattiti sulle responsabilità della televisione pubblica nell’affrontare temi controversi e nel gestire il linguaggio utilizzato dai suoi conduttori.

Insider, la cui prima stagione era andata in onda a febbraio 2022, non aveva ottenuto risultati di ascolto particolarmente elevati, con una media di share inferiore al 5%. Nonostante ciò, la decisione di non mandare in onda la nuova stagione è stata presa a causa delle polemiche recenti e del clima di tensione attorno al programma.

Insomma, la Rai si trova ancora una volta al centro di una controversia riguardante un suo programma e il suo conduttore, Roberto Saviano. La decisione di cancellare “Insider – Faccia a faccia con il crimine” è stata motivata come scelta aziendale, ma è evidente che le polemiche sul linguaggio e i contenuti del programma hanno giocato un ruolo significativo nella decisione finale. Resta da vedere come la televisione pubblica affronterà queste critiche e come gestirà simili situazioni in futuro.

