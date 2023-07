25 Luglio 2023

Don Matteo 14 arriva il nuovo Capitano Diego Martini anticipazioni sulla quattordicesima stagione in onda su Rai 1 a marzo 2024

da davidemaggio.it

Emozionanti novità in arrivo per i fan di Don Matteo! La tanto amata serie prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction e con il talentuoso Raoul Bova nel ruolo del protagonista, sta preparando la quattordicesima stagione che debutterà su Rai 1 a marzo 2024. Con l’avvicinarsi della nuova annata, la produzione ha annunciato alcune importanti modifiche al cast che renderanno la serie ancora più avvincente e coinvolgente.

Nel corso della quattordicesima stagione, dovremo dire addio a due amati protagonisti: il Capitano Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta, e il Pubblico Ministero Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico, lasceranno la scena. Ma non temete, nuovi volti emozionanti entreranno a far parte della storia di Spoleto.

A prendere il posto dei personaggi che ci hanno accompagnato per tanto tempo, arriverà una nuova coppia romantica che promette scintille: il Capitano Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea, farà la sua entrata in scena. Diego sarà disposto a tutto pur di riconquistare il cuore della Pubblico Ministero Vittoria Guidi, interpretata da Gaia Messerklinger, la quale sta per sposarsi con un altro uomo. Sarà una sfida difficile per Diego, poiché Vittoria è stanca del suo carattere patologicamente chiuso e al limite dell’ossessivo-compulsivo. Ma l’amore è imprevedibile e regalerà sicuramente al pubblico momenti di passione e emozione.

Con il suo trasferimento a Spoleto, Diego avrà l’opportunità di conoscere il Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, un personaggio che complicherà la sua vita in diverse occasioni lavorative, ma diventerà anche un amico sincero. Tuttavia, il rapporto tra Diego e Don Matteo, interpretato da Raoul Bova, non sarà sempre facile. Il parroco di Spoleto, essendo un ex carabiniere, si troverà spesso a intromettersi nelle indagini del Capitano, creando situazioni divertenti e ricche di suspence.

La quattordicesima stagione di Don Matteo si concentrerà anche sul rapporto tra Don Massimo e sua sorella Giulia, interpretata da Federica Sabatini, una relazione che dovrà superare alcune ferite del passato e che porterà tanti guai all’amico-nemico Diego.

Le dieci serate della nuova stagione saranno dirette da Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario, garantendo un ritmo avvincente e un’esperienza di visione indimenticabile.

Non mancheranno gli immancabili volti storici come Natalina, interpretata da Nathalie Guetta, e Pippo, interpretato da Francesco Scali, che continueranno a deliziarci con la loro presenza.

Insomma, la quattordicesima stagione di Don Matteo si preannuncia ricca di colpi di scena, amore, e indagini mozzafiato. Preparatevi a immergervi in una serie appassionante e coinvolgente che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori italiani. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa nuova avventura a Spoleto!

