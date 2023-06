24 Giugno 2023

Vuoi guardare il video di “Domenica In” RaiPlay puntata di oggi 25 giugno 2023?

“Domenica In” RaiPlay puntata di oggi 25 giugno 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Domenica In” RaiPlay puntata di oggi 25 giugno 2023, è lo storico contenitore che porta Mara Venier nelle case degli italiani con un carico di allegria. Ospiti, interviste, musica e storie di vita: tanti ingredienti, preparati in modo sempre diverso. Per un appuntamento familiare e al tempo stesso originale. Ogni settimana la “signora della domenica” accoglierà in studio i protagonisti dell’attualità.

“DOMENICA IN” RAI PLAY OSPITI GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 25 GIUGNO 2023

