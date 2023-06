30 Giugno 2023

Vuoi guardare il video di “Diversity Media Awards 2023” RaiPlay?

“Diversity Media Awards 2023” RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

"Diversity Media Awards 2023" RaiPlay è l'evento con Matilda De Angelis e Alberto Boubakar Malanchino dal Teatro Lirico 'Giorgio Gaber' di Milano. Poi, è la manifestazione che premia i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti. Quelli, inoltre, che portano in scena una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di genere. Senza dimenticare, poi, orientamento sessuale ed affettivo, età e generazioni, etnia, disabilità. Inoltre, è una serata-evento benefica ricca di ospiti e performance.

“DIVERSITY MEDIA AWARDS 2023” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO



