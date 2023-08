29 Agosto 2023

Cristian Forti di “Uomini e Donne” replica alle voci sulla sua relazione

da davidemaggio.it

Cristian Forti, il nuovo tronista di Uomini e Donne, si trova all’epicentro di alcune controversie ancor prima dell’inizio della trasmissione, prevista per lunedì 11 settembre 2023. Nonostante l’attesa per il debutto dello show, il giovane romano di 22 anni è già oggetto di sospetti riguardo alla sua situazione sentimentale. Secondo segnalazioni circolate recentemente, Cristian sarebbe ancora coinvolto con la sua ex fidanzata, un’accusa che ha suscitato reazioni immediate e forti dal neo tronista.

Attraverso i suoi canali social, Cristian ha deciso di chiarire la situazione in modo diretto:

“Per partecipare a Uomini e Donne, sia come corteggiatore che come tronista, bisogna essere single e io lo sono”

ha affermato in un post su Instagram. Ha affrontato direttamente le voci che circolavano riguardo alla sua presunta relazione ancora in corso:

“Ho visto foto sul web di me e la mia ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho, così come ce l’ha anche la mia ex. E’ una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io, né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato”.

Nel suo intervento, Cristian ha fornito ulteriori dettagli sulla natura della sua relazione passata:

“Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)”.

Con queste parole, Cristian ha cercato di mettere fine alle voci che circolavano su di lui e sulla sua vita amorosa. La sua decisione di affrontare direttamente l’argomento solleva interrogativi: ha agito di sua iniziativa o è stato spinto dalla produzione, considerando che di solito ai tronisti non è consentito l’uso dei social media? Nel frattempo, mentre il dibattito continua, si stanno accumulando anche speculazioni su Brando, collega di Cristian nel trono. Segnalazioni suggeriscono che anche lui avrebbe avuto una situazione simile con la sua ex, almeno fino a qualche settimana fa.

