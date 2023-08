6 Agosto 2023

Cosa vedere stasera su Disney Plus: “Black Panther: Wakanda Forever” 6 agosto 2023

Disponibile su disneyplus.com

Il film è ambientato un anno dopo gli eventi del suo predecessore e ci porta nuovamente nel meraviglioso regno del Wakanda, ma questa volta con un nuovo capitano alla guida.

La storia inizia con un’atmosfera carica di emozione, con la triste notizia della morte di T’Challa, il re del Wakanda, scomparso a causa di una grave malattia. Shuri, interpretata da Letitia Wright, ha provato disperatamente a trovare una cura per la malattia. Cercando di ricreare sinteticamente “l’erba a forma di cuore” che era stata distrutta da Erik Killmonger nel film precedente. Tuttavia, le sue speranze sono state infrante, e il Wakanda si trova ora in una posizione delicata.

Sotto la pressione delle altre nazioni, il Wakanda è stato costretto a considerare la possibilità di condividere il proprio prezioso vibranio, una risorsa straordinaria che lo ha protetto e reso prospero. Questa situazione ha portato a tensioni crescenti e a tentativi di furto del vibranio da parte di stati ostili. La regina madre Ramonda, interpretata da Angela Bassett, è preoccupata per la sicurezza del suo popolo e implora Shuri di continuare la sua ricerca sull’erba a forma di cuore per creare una nuova Pantera Nera che possa proteggere il Wakanda. Tuttavia, Shuri si rifiuta, credendo che il simbolo della Pantera Nera appartenga ormai al passato.

La situazione si complica ulteriormente quando la CIA, attraverso una nuova macchina di rilevamento del vibranio, individua ciò che sembra essere un deposito sottomarino di vibranio. La squadra di ricerca viene brutalmente attaccata e uccisa da Namor, interpretato da un enigmatico attore ancora da rivelare, e dal suo popolo dalla pelle blu e capacità di respirare sott’acqua. La CIA, però, accusa erroneamente il Wakanda per l’attacco.

Namor, il principe dei mari e sovrano di Atlantide, si rivolge direttamente a Ramonda e Shuri con una richiesta sinistra: trovare e consegnargli lo scienziato responsabile della macchina di rilevamento del vibranio, altrimenti l’Atlantide attaccherà il Wakanda. Il popolo wakandiano è ora sull’orlo di una possibile guerra, e il futuro del regno poggia nelle mani di Shuri.

Il cast di “Black Panther: Wakanda Forever” è composto da un talentuoso gruppo di attori, che tornano nei loro amati ruoli. Lupita Nyong’o interpreta Nakia, l’amata di T’Challa; Danai Gurira torna nel ruolo di Okoye, la potente generale delle Dora Milaje; Winston Duke è M’Baku, il leale leader della tribù Jabari; e Florence Kasumba interpreta Ayo, una delle fedeli guardie reali.

Questo film promette di essere una combinazione esplosiva di azione, avventura e profondità emotiva, in linea con lo spirito del suo predecessore, ma con una storia completamente nuova e coinvolgente. La regia è stata affidata a Ryan Coogler, il cui talento cinematografico ha reso “Black Panther” un successo straordinario e ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare.

Se sei un appassionato di supereroi, di mondi fantastici e di storie di coraggio e leadership, “Black Panther: Wakanda Forever” è un film da non perdere. Segui Shuri nella sua lotta per il futuro del Wakanda e scopri come questa epica avventura si sviluppa. Preparati a essere catturato dalle meraviglie e dalle emozioni del Wakanda e dai suoi eroi senza tempo.

