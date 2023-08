5 Agosto 2023

Cosa vedere stasera su Amazon Prime Video: “Ready Player One” 5 agosto 2023

Disponibile su amazonprimevideo.it

Se sei un appassionato di giochi, avventure futuristiche e riferimenti alla cultura pop degli anni ’80, allora è la serata perfetta per immergerti in un mondo virtuale incredibile con “Ready Player One” su Amazon Prime Video.

“Ready Player One”, diretto da Steven Spielberg e uscito originariamente nel 2018, è un’epica avventura sci-fi basata sull’omonimo romanzo di Ernest Cline. La storia è ambientata nel 2045, in un futuro distopico dove il mondo reale è in crisi. E la maggior parte delle persone preferisce vivere in un’immensa realtà virtuale chiamata OASIS.

Il creatore dell’OASIS, James Halliday (interpretato da Mark Rylance), alla sua morte lancia una sfida globale a tutti gli utenti. Chiunque riesca a risolvere una serie di enigmi e trovare l’easter egg nascosto nel vasto universo virtuale, erediterà il suo immenso patrimonio. E il controllo completo sull’OASIS stesso.

Il protagonista, Wade Watts, interpretato da Tye Sheridan, è uno dei tanti “gunters” (ovvero, cacciatori di tesori) che si lancia nella caccia all’easter egg. Con il suo avatar “Parzival”, si ritrova coinvolto in un’avventura strabiliante e pericolosa. Cercando di superare le prove e le sfide proposte da Halliday e di evitare il temibile IOI. E’ un’azienda spietata guidata da Nolan Sorrento (interpretato da Ben Mendelsohn), decisa a ottenere il controllo dell’OASIS a ogni costo.

Quindi, preparati a immergerti in un’esperienza avvincente e visivamente stupefacente con “Ready Player One” su Amazon Prime Video. Questo film ti porterà in un viaggio indimenticabile attraverso mondi virtuali, giochi e cultura pop degli anni ’80. Trasportandoti in una realtà parallela dove l’avventura non conosce limiti. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria occasione di vivere un’avventura senza confini.

