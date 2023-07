31 Luglio 2023

Cosa vedere stasera in tv: “Parasite” su Rai5 1 agosto 2023

In onda su Rai 5 (Canale 23)

Se sei alla ricerca di un film avvincente e acclamato dalla critica, preparati per una serata indimenticabile con “Parasite” su Rai5. Il 1 agosto 2023, Rai5 trasmetterà questo capolavoro del cinema mondiale, vincitore di numerosi premi, tra cui ben quattro Premi Oscar, tra cui quello per il Miglior Film nel 2020.

“Parasite” è un film sudcoreano diretto dal talentuoso regista Bong Joon Ho, noto per la sua abilità nel creare storie coinvolgenti e affascinanti. La pellicola è una vera e propria esperienza cinematografica che ti terrà incollato allo schermo dall’inizio alla fine.

La storia di “Parasite” ruota attorno alla famiglia di Ki-taek, interpretato da Song Kang Ho, che vive in condizioni di povertà in un umile seminterrato. I membri della famiglia lottano per sopravvivere svolgendo lavori precari. Tutto cambia quando il figlio Ki-woo, interpretato da Choi Woo Shik, viene assunto come tutor per la figlia di una famiglia ricca, i Park.

Questo evento fortuito apre la strada a una serie di eventi imprevedibili, segreti oscuri e situazioni ingannevoli, che coinvolgono entrambe le famiglie in un vortice di emozioni e suspense. Il film esplora in modo magistrale temi come le disparità sociali, la gelosia e l’avidità, mescolando momenti di commedia e dramma in modo intelligente e coinvolgente.

La sceneggiatura ben curata di Bong Joon Ho e Han Jin Won, insieme alle eccezionali interpretazioni del cast, tra cui anche Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong e Park So Dam, hanno fatto di “Parasite” un film indimenticabile e apprezzato dal pubblico di tutto il mondo.

Non è un caso che “Parasite” sia stato uno dei film più celebrati degli ultimi anni. La sua originalità, la regia raffinata e il profondo impatto emotivo hanno guadagnato consensi sia dalla critica che dal pubblico, portando il cinema sudcoreano alla ribalta internazionale.

Se non hai ancora avuto l’opportunità di vedere questo straordinario capolavoro, non perdere l’occasione di godertelo su Rai5 questa sera, l’1 agosto 2023. “Parasite” ti catturerà con la sua trama avvincente, i suoi personaggi ben sviluppati e il suo sguardo acuto sulla società moderna. Prepara il popcorn e preparati per una serata di cinema di alto livello con “Parasite” su Rai5. Buona visione!

