Cosa vedere stasera in tv: “Il diritto di contare” su Rai Movie 6 agosto 2023

Preparati a una serata di emozione e ispirazione, poiché stasera su Rai Movie verrà trasmesso “Il diritto di contare”, un film biografico che racconta la straordinaria storia di Katherine Johnson, una figura cruciale nella storia della NASA durante gli anni ’60.

Il film, diretto da Theodore Melfi e uscito nel 2016, offre uno sguardo intimo sulla vita di Katherine Johnson, interpretata magistralmente dall’attrice premio Oscar Taraji P. Henson. Katherine Johnson era una brillante matematica afroamericana che ha contribuito in modo significativo al programma spaziale degli Stati Uniti.

Ambientato durante un’epoca di profonde divisioni razziali e segregazione, il film segue la carriera di Katherine alla NASA, dove si unì al West Area Computers, un gruppo di matematici afroamericani che lavoravano alle complesse equazioni necessarie per le missioni spaziali. La sua abilità e la sua precisione nel calcolo delle traiettorie spaziali si dimostrarono fondamentali per il successo di alcune delle più importanti missioni spaziali dell’epoca.

Il film esplora le sfide e le discriminazioni che Katherine ha dovuto affrontare per ottenere il riconoscimento del suo lavoro e come il suo talento e la sua determinazione abbiano aperto la strada a nuove opportunità per le donne e gli afroamericani nella scienza e nell’ingegneria.

Accanto a Taraji P. Henson, il cast del film include Octavia Spencer nel ruolo di Dorothy Vaughan e Janelle Monáe nel ruolo di Mary Jackson, due altre brillanti matematiche afroamericane che hanno lavorato alla NASA e hanno contribuito in modo significativo al programma spaziale.

“Il diritto di contare” è un film che va oltre la semplice biografia, offrendo una potente narrazione sulla lotta per la parità dei diritti e l’importanza dell’uguaglianza di opportunità. È una storia di coraggio, perseveranza e resilienza, che ha ispirato e continua a ispirare persone di tutte le età e provenienze.

Questa sera, prenditi del tempo per guardare “Il diritto di contare” su Rai Movie e lasciati coinvolgere dalla straordinaria storia di Katherine Johnson. Una storia che celebra l’intelligenza e la dedizione di una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della NASA e ha aperto la strada a un futuro più inclusivo per la scienza e l’ingegneria.

Non perdere questa opportunità di imparare e lasciarti ispirare da una storia di successo contro tutte le difficoltà. “Il diritto di contare” è un film che ti lascerà con un senso di ammirazione e gratitudine per la perseveranza umana e il potere del cambiamento.

