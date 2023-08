Cosa vedere stasera in tv: “Flashdance” su Rete 4 7 agosto 2023

Preparati a ballare al ritmo della passione e del sogno di una giovane ballerina, perché questa sera su Rete 4 viene trasmesso il classico degli anni ’80, “Flashdance”. Questo film intramontabile è un mix irresistibile di musica, danza e determinazione, che ha catturato il cuore di milioni di spettatori di tutto il mondo.

Diretto da Adrian Lyne e uscito nel 1983, “Flashdance” racconta la storia di Alex Owens, interpretata da Jennifer Beals, una giovane donna che lavora come operaia in una fabbrica di giorno e sogna di diventare una ballerina professionista di notte. Mentre lotta per il riconoscimento nel mondo della danza, Alex si esibisce in un locale di Pittsburgh, sognando di entrare a far parte di una prestigiosa scuola di danza.

Il film è un inno alla passione e alla determinazione, con Alex che nonostante le sfide della sua vita quotidiana, non rinuncia mai ai suoi sogni. Con il sostegno dei suoi amici e di un attraente capo della fabbrica, interpretato da Michael Nouri, Alex si impegna a realizzare il suo desiderio di diventare una ballerina.

“Flashdance” è stato un vero e proprio fenomeno culturale degli anni ’80, con la sua colonna sonora memorabile e le iconiche scene di danza, tra cui la celebre sequenza di “What a Feeling” sulle scale. Il film ha ispirato una generazione di spettatori e ha contribuito a rendere la danza una forma d’arte più popolare e accessibile.

La performance di Jennifer Beals è stata acclamata dalla critica, e la sua interpretazione di Alex ha reso il personaggio un’icona di forza e determinazione. Il film ha anche ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui l’Oscar per la migliore canzone originale con “Flashdance… What a Feeling”.

Oltre alla musica e alla danza, “Flashdance” affronta temi come l’aspirazione alla realizzazione dei propri sogni, l’amore per l’arte e la forza interiore necessaria per superare le difficoltà. È una storia di ispirazione e di lotta per il successo, che ha reso il film amato da molte persone in tutto il mondo.

Se sei un amante della danza, della musica e delle storie di determinazione, “Flashdance” è un film da non perdere. Sintonizzati su Rete 4 questa sera e lasciati coinvolgere dalla storia emozionante di Alex Owens, una ragazza che balla per esprimere se stessa e inseguire i suoi sogni. “Flashdance” ti farà ballare, ridere e forse persino piangere, ma sicuramente ti lascerà con un sorriso sul viso e una rinnovata voglia di inseguire i tuoi desideri più profondi. Buona visione!

