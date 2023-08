Cosa vedere stasera in tv: “ET – L’extraterrestre” su Italia 1 5 agosto 2023

Preparati a un viaggio emozionante e straordinario nel cuore dell’infanzia con “E.T. – L’extraterrestre” stasera su Italia 1, il 5 agosto 2023. Questo classico intramontabile del cinema, diretto dal leggendario regista Steven Spielberg, ti porterà in un mondo di meraviglia, avventura e amicizia. Che conquisterà il cuore di spettatori di tutte le età.

“E.T. – L’extraterrestre” è una delle storie più amate e iconiche della storia del cinema. Il film segue la straordinaria amicizia tra un giovane ragazzo di nome Elliott, interpretato dal talentuoso Henry Thomas. E un adorabile extraterrestre rimasto bloccato sulla Terra.

La magia inizia quando Elliott, durante una notte come tante, scopre E.T. nascosto tra gli alberi nel suo cortile. Il giovane ragazzo decide di prendersi cura dell’alieno e lo nasconde nella sua casa. Con il passare del tempo, Elliott e E.T. sviluppano un legame unico e profondo. Scoprendo di avere una connessione telepatica che li unisce a livello emotivo.

Ma il percorso verso la riunione di E.T. con la sua famiglia aliena non è privo di sfide. Elliott e i suoi fratelli devono proteggere l’adorabile visitatore da adulti curiosi e autorità poco comprensive. Mentre cercano un modo per aiutarlo a tornare a casa.

Preparati a lasciarti catturare dalla magia del cinema e dell’amicizia con “E.T. – L’extraterrestre” su Italia 1 questa sera, il 5 agosto 2023. Non importa se lo stai rivedendo per la centesima volta o se è la tua prima esperienza con questo classico senza tempo. La commovente storia di Elliott e E.T. ti lascerà un ricordo indelebile nel cuore. Buona visione!

COSA VEDERE STASERA IN TV: “BEETLEJUICE – SPIRITELLO PORCELLO” SU 27 TWENTYSEVEN 4 AGOSTO 2023