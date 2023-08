9 Agosto 2023

“Com’è umano lei” Enzo Paci sarà Paolo Vilaggio nel biopic Rai



Una nuova produzione televisiva è in fase di preparazione, pronta a portare in primo piano la vita e le gesta dell’indimenticabile Paolo Villaggio, scomparso cinque anni fa. Il titolo dell’articolo è un richiamo diretto alla celebre affermazione di Villaggio, “Come è umano lei”. Frase che ha lasciato un’impronta duratura nel panorama culturale italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, il ruolo dell’iconico attore genovese sarà affidato a Enzo Paci. Già noto al pubblico delle fiction e interprete del burbero vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo in “Blanca”. La serie che ha conquistato il pubblico nel 2021 e che presto tornerà con una seconda stagione.

Le riprese del tanto atteso tv movie dedicato a Paolo Villaggio avranno inizio nel mese di settembre, tra le città di Genova e Roma. Il regista del progetto sarà Luca Manfredi, mentre la produzione sarà curata da Ocean Productions per Rai Fiction. La scelta di Enzo Paci, attore ligure di 50 anni, diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, sembra indicare una decisione di valore per il ruolo principale. Paci è già conosciuto non solo per il suo coinvolgimento in “Blanca”, ma anche come ospite in altre produzioni televisive, tra cui “Don Matteo” e la serie “Sono Lillo”. La sua carriera, che abbraccia sia il mondo della recitazione che della comicità, lo ha portato a partecipare a diversi show comici, da “Colorado Café” a “Zelig”, fino a “Buona la Prima”. Nel 2018 e nel 2021, ha fatto parte del cast di “Quelli che Il Calcio”.

Oltre al protagonista Enzo Paci, sembra che anche Gianni Fantoni farà parte del cast del biopic, interpretando un ruolo ancora avvolto nel mistero. Gianni Fantoni è un imitatore che ha debuttato in televisione nel lontano 1990 a “Stasera mi Butto” di Gigi Sabani, proprio imitando Paolo Villaggio. La sua presenza nell’opera arricchirà sicuramente la narrazione e aggiungerà un tocco di autenticità. Considerando il suo legame con l’attore che sarà al centro del progetto.

Con un cast promettente e una trama incentrata sulla vita di un’iconica figura della cultura italiana, il biopic su Paolo Villaggio suscita grande interesse e curiosità. Gli appassionati e il pubblico televisivo attenderanno con ansia le riprese e l’uscita di questo lavoro. Che promette di rendere omaggio in modo avvincente e coinvolgente alla straordinaria carriera e alla personalità di uno degli attori più amati del nostro Paese.

