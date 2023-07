28 Luglio 2023

Coldplay a Roma nel 2024 biglietti esauriti in pochissime ore: panico e delusione tra i fan

da open.online

Ancora una volta, i fan dei Coldplay hanno dimostrato di essere pronti a tutto pur di assistere a uno dei loro amati concerti. Tuttavia, questa passione sfrenata ha portato a una situazione incandescente quando i biglietti per i concerti della band a Roma nel 2024 sono andati esauriti in poche ore. E, per la seconda volta in pochi giorni, le piattaforme di vendita autorizzate dei ticket hanno subito un intenso sovraccarico. Rendendo impossibile l’acquisto per molti fan che speravano di partecipare all’evento.

I Coldplay, guidati dalla carismatica voce di Chris Martin, hanno annunciato due date esclusive il 12 e il 13 luglio 2024 all’Olimpico di Roma. Per celebrare il ventesimo anniversario della loro ultima esibizione nella Capitale. Tuttavia, la richiesta di biglietti da parte dei fan è stata così travolgente che i biglietti per entrambe le date sono stati esauriti in tempo record. Nonostante l’entusiasmo dei fan, il tutto esaurito ha destato qualche sospetto. Soprattutto perché i biglietti sono stati prontamente messi in vendita a prezzi maggiorati sulle piattaforme di secondary ticketing.

Ciò che ha sorpreso molti è che non solo i biglietti standard sono stati esauriti, ma anche tutti i pacchetti offerti, inclusi quelli di lusso, hanno segnato il “tutto esaurito”. Pacchetti come l’Ultimate Spheres Experience, il Kaotica Lounge Experience e il Kubik Experience, offerti a prezzi considerevoli, sono scomparsi in pochissimo tempo. Questa situazione ha lasciato molti fan delusi e frustrati, poiché molte persone erano disposte a spendere cifre considerevoli per avere un’esperienza unica con la band.

Sebbene le pre-vendite per i fan più accaniti fossero aperte da mercoledì 26 luglio, c’è chi si chiede se sia stata data davvero una possibilità equa a tutti i potenziali acquirenti. Il fatto che i biglietti standard e i costosi pacchetti siano andati esauriti simultaneamente, lascia intendere che qualcosa potrebbe non quadrare nel processo di vendita.

Le polemiche sui social media non si sono fatte attendere, con molti fan arrabbiati per non essere riusciti ad acquistare nemmeno un biglietto. O per averne comprato uno invece di tutti quelli desiderati. Altri, invece, hanno denunciato la presenza di bot e speculazioni sulla rivendita dei biglietti, a prezzi gonfiati. E in violazione delle norme che dovrebbero rendere i biglietti nominali e non cedibili. Alcuni utenti hanno condiviso screenshot dei siti di vendita che mostrano il “tutto esaurito” per ogni tipologia di biglietto, alimentando ancora di più le tensioni.

In questo clima di delusione e frustrazione, alcuni fan hanno ironizzato ricordando i tempi passati, quando acquistare i biglietti direttamente in ricevitoria sembrava essere più semplice e meno caotico. Ma la realtà è che, con l’avvento di Internet e delle vendite online, l’acquisto di biglietti per eventi di questo calibro può diventare una vera e propria sfida. Con la corsa per assicurarsi un posto agli show di artisti popolari come i Coldplay che si gioca a velocità supersonica.

Purtroppo, a mezzogiorno del 28 luglio, gli organizzatori hanno annunciato che tutte e quattro le date dei Coldplay a Roma per il 2024 sono già “Sold out”. Lasciando poco spazio per coloro che ancora speravano di avere una possibilità. Questa situazione ha lasciato l’amaro in bocca ai fan che, nonostante l’amore per la band, si sono trovati impotenti. Di fronte a un sistema di vendita che sembra avere molte pecche e aprire spazio a opportunità di speculazione.

Il rapido esaurimento dei biglietti per i concerti dei Coldplay a Roma ha creato una situazione caotica e controversa. La combinazione di una domanda straordinariamente alta e la presenza di piattaforme di secondary ticketing ha suscitato polemiche e frustrazioni tra i fan. Lasciando molti con la sensazione di essere stati esclusi da un evento che attendevano con ansia. Speriamo che in futuro si possano implementare sistemi di vendita più equi e trasparenti. Per consentire a tutti gli appassionati di godersi le performance delle loro band preferite senza dover attraversare tutte queste difficoltà.

