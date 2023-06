29 Giugno 2023

Vuoi guardare il video di “Codice RaiPlay” puntata 30 giugno 2023?

“Codice RaiPlay” puntata 30 giugno 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Codice RaiPlay”, puntata 30 giugno 2023, è il programma con Barbara Carfagna incentrato sul tema Internet. Ovvero, una rivoluzione che non ha uguali nella storia dell’umanità. Il digitale, poi, modifica l’uomo e la società in modo imprevisto. Quello che noi chiamiamo futuro, inoltre, nei paesi più tecnologicamente avanzati è già presente. Un viaggio, poi, tra i centri di ricerca e gli startupper più avanzati, all’estero e in Italia.

“CODICE RAIPLAY” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 30 GIUGNO 2023

