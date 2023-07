16 Luglio 2023

Vuoi guardare il video di “Chiamata di emergenza” Rai 2 puntata 17 luglio 2023?

“Chiamata di emergenza” Rai 2 puntata 17 luglio 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Chiamata di emergenza” Rai 2, puntata 17 luglio 2023, è il programma condotto da Filippo Gaudenzi e dedicato a coloro che sono professionisti dell’emergenza. In perenne corsa, poi, contro il tempo, pronti a fronteggiare ogni tipo di minaccia e di pericolo. Inoltre, li vedremo agire con coraggio e preparazione per misurarsi con l’imprevedibilità dell’emergenza. Poi, nseguimenti a folle velocità, irruzioni, arresti, indagini. Quelle dinamiche, poi, che siamo abituati a vedere solo nei film. E che, invece, noi vi mostriamo senza alcun filtro nella realtà di un impegno quotidiano. Fianco a fianco, poi, alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine. Per, inoltre, raccontare quella emergenza che può riguardarci tutti. Comunque, è il programma condotto da Filippo Gaudenzi.

“CHIAMATA DI EMERGENZA” RAI 2 PUNTATA 17 LUGLIO 2023 GUARDA IL VIDEO

