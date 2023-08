6 Agosto 2023

Canale 5 anticipa tutti: programmi in partenza già dal 4 settembre

Canale 5 anticipa tutti: programmi in partenza già dal 4 settembre

da davidemaggio.it

La nuova stagione televisiva di Canale 5 è alle porte, pronta a risvegliare l’interesse degli spettatori con una serie di programmi in partenza a settembre 2023. La rete ammiraglia Mediaset ha annunciato una lineup variegata e ricca di contenuti, che spazia dal daytime alla prima serata. Con date fisse fissate sul calendario, i telespettatori potranno godere di un mese di settembre ricco di novità e ritorni molto attesi.

Nel prime time, il Grande Fratello farà il suo ritorno tanto atteso il lunedì 11 settembre, riportando entusiasmo e passione nel cuore degli appassionati del reality show. La serata dedicata alle fiction del mercoledì sarà inaugurata il 13 settembre con “Maria Corleone”. Una nuova produzione che promette di catturare l’attenzione degli spettatori con una trama avvincente e attori di talento. Al venerdì, prima del ritorno di “Ciao Darwin” dal 15 settembre, l’ 8 settembre Canale 5 regalerà al pubblico una serata speciale. Con il concerto di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma, una serata unica e imperdibile per gli amanti della musica. E del talento di uno degli artisti più amati del panorama italiano. Sabato 9 settembre verrà riproposto “070” di Renato Zero, un’emozionante performance che ha già conquistato il pubblico lo scorso autunno. Dal 16 settembre, l’appuntamento sarà con il varietà di successo “Tú Sí Que Vales”. Pronto a intrattenere gli spettatori con talenti eccezionali e performance spettacolari. Infine, la domenica, inizialmente prevista con “Terra Amara,” offrirà invece il nuovo show “La Ragazza e l’Ufficiale,” che andrà in onda fino al 24 settembre. Per poi lasciare spazio a quattro speciali di “Caduta Libera”.

Ecco un recap delle partenze in prime time di settembre su Canale 5:

Venerdì 8: Concerto di Max Pezzali (serata unica)

Sabato 9: “070” (serata unica, replica)

Lunedì 11: Grande Fratello

Mercoledì 13: Maria Corleone

Venerdì 15: Ciao Darwin

Sabato 16: Tú Sí Que Vales

Domenica 24: Caduta Libera



Nel daytime, il ritorno dei programmi avverrà il lunedì 4 settembre con Pomeriggio Cinque, che ospiterà la novità di Myrta Merlino, e Caduta Libera, un must della fascia del preserale. Per il ritorno di Mattino Cinque News bisognerà attendere il lunedì 25 settembre. Quando tornerà anche Striscia la Notizia in access prime time. La nuova stagione di “Forum” riprenderà invece il lunedì 11 settembre. Mentre “Uomini e Donne” e la striscia quotidiana di “Amici” dovrebbero tornare il lunedì 18 settembre. Quest’ultimo sarà preceduto dal primo speciale della domenica il 17 settembre. Nel weekend del 16 e 17 settembre, è previsto anche il ritorno di “Verissimo”. Il popolare talk show che offre interviste esclusive e approfondimenti su personaggi del mondo dello spettacolo e della cronaca.

Ecco un recap delle partenze in daytime di settembre su Canale 5:

Lunedì 4: Pomeriggio Cinque, Caduta Libera

Lunedì 11: Forum

Sabato 16: Verissimo

Domenica 17: Amici

Lunedì 18: Uomini e Donne

Lunedì 25: Mattino Cinque News, Striscia la Notizia

Settembre si prospetta quindi come un mese pieno di emozioni, sorprese e intrattenimento sulla rete ammiraglia Mediaset. Canale 5 si appresta ad “infiammare” i telespettatori. Con una programmazione variegata e di qualità, pronta a catturare l’attenzione di un vasto pubblico.

Ascolti TV Sabato 5 agosto 2023: Boom di Iris con “La preda perfetta” Rai2 supera il milione con “Il ragazzo della piscina” “Lo Show dei record” meglio di “A sua Immagine”