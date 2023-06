28 Giugno 2023

Calciomercato Roma occhi su Adama Traoré del Wolverhampton ma c’è da battere la concorrenza del Milan

Calciomercato Roma occhi su Adama Traoré del Wolverhampton ma c’è da battere la concorrenza del Milan

da romagiallorossa.it

Il mercato della Roma è entrato in una fase di grande fermento. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il direttore sportivo Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su Adama Traoré, talentuoso esterno classe 1997 che attualmente milita nel Wolverhampton.

Tuttavia, il Milan sembra essere altrettanto interessato al giocatore e potrebbe chiudere l’operazione nelle prossime settimane, considerando che il contratto di Traoré scade il 30 giugno. La competizione tra le due squadre italiane promette di intensificarsi, poiché entrambe cercano rinforzi per la prossima stagione.

Adama Traoré ha avuto una stagione intensa con il Wolverhampton, collezionando ben 40 presenze e contribuendo con 3 gol e 2 assist. Le sue doti fisiche impressionanti, unite alla sua velocità e abilità nel dribbling, lo hanno reso un giocatore molto ambito sul mercato.

La possibile acquisizione di Traoré rappresenterebbe un notevole rinforzo per qualsiasi squadra. La Roma e il Milan sono alla ricerca di giocatori in grado di migliorare le rispettive fasce offensive, e l’arrivo di un talento come Traoré potrebbe portare un grande impatto sulle prestazioni delle squadre.

Tuttavia, il Milan sembra avere un vantaggio in quanto il contratto di Traoré sta per scadere. Ciò potrebbe consentire al club di assicurarsi le sue prestazioni a costi contenuti o addirittura a parametro zero. La Roma, d’altra parte, dovrà essere pronta a presentare un’offerta convincente per convincere il giocatore a scegliere la maglia giallorossa.

Il futuro di Adama Traoré è ancora incerto, ma è chiaro che il suo talento e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei club italiani. Il prossimo passo sarà vedere quale squadra riuscirà a garantirsi i suoi servizi e come questo trasferimento influenzerà il mercato estivo.

Mentre i tifosi della Roma e del Milan attendono ansiosi lo sviluppo di questa trattativa, è evidente che il mercato calcistico italiano è in fermento. Gli amanti del calcio saranno sicuramente in trepidante attesa per vedere quale squadra avrà l’opportunità di schierare Adama Traoré nel prossimo campionato.

Calciomercato l’Al-Hilal supera l’Inter nella corsa a Koulibaly la Roma molla Scamacca e punta tutto su Morata