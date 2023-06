13 Giugno 2023

Calciomercato l’Inter punta forte su Frattesi la Roma prenota Scamacca e il Milan vira su Thuram

Calciomercato l’Inter punta forte su Frattesi la Roma prenota Scamacca e il Milan vira su Thuram

da repubblica.it

Dopo la sconfitta subita contro il Manchester City nella finale di Champions League, l’Inter ha iniziato a programmare il suo futuro insieme al tecnico Simone Inzaghi. Nonostante l’amarezza per la mancata conquista del trofeo europeo, la società nerazzurra si sta concentrando sul costruire una squadra competitiva, pronta a lottare per lo scudetto.

La dirigenza dell’Inter, in collaborazione con Inzaghi, sta valutando diversi profili di centrocampisti di alto livello per rafforzare la rosa. Il primo nome sulla lista è Davide Frattesi del Sassuolo, seguito da Sergej Milinkovic-Savic. Il Sassuolo richiede una cifra di 35 milioni di euro più 5 di bonus per Frattesi, che sta attirando l’attenzione anche di Juventus, Roma e Lazio. I giallorossi hanno già avuto un incontro con il Sassuolo per discutere dell’operazione. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno studiando la situazione riguardante il giovane centrocampista nato nel 1999 e sono disposti a includere contropartite tecniche nell’affare per abbassare l’aspetto economico.

Per quanto riguarda Milinkovic-Savic, il gigante serbo è molto apprezzato da Marotta, che in passato ha lavorato per portarlo alla Juventus, e da Inzaghi, che lo ha allenato durante il suo periodo alla Lazio. Tuttavia, il presidente della Lazio, Lotito, al momento non accetta una valutazione inferiore ai 40 milioni di euro nonostante il contratto del giocatore scada nel 2024.

Gianluca Scamacca rappresenta una sfida tutta italiana per diverse squadre di Serie A, tra cui Roma e Milan. Attualmente al West Ham, il centravanti è stato inserito nel taccuino dei giallorossi, che stanno cercando di superare la concorrenza dei rossoneri. Tuttavia, la Roma dovrà prima vendere per rispettare le restrizioni imposte dal Fair Play Finanziario dell’UEFA. Il direttore sportivo Tiago Pinto sta lavorando in anticipo per pianificare un incontro con l’entourage di Scamacca, il quale desidera fare ritorno nella Capitale, essendo cresciuto nelle giovanili di Lazio e Roma. Al contrario, il Milan ha avuto conversazioni con il West Ham, ma al momento i londinesi non sembrano disposti a fare sconti per il centravanti, considerato che lo hanno acquistato per 41 milioni di euro la scorsa estate e che ha subito un infortunio nell’ultima parte della stagione. Il principale obiettivo per l’attacco del Milan rimane Marcus Thuram, svincolato e già oggetto di offerte sia dall’Inter che dal Paris Saint-Germain.

Infine, Juventus ed Empoli hanno ripreso i contatti per Fabiano Parisi, un promettente esterno sinistro classe 2000. Il talentuoso giocatore interessa molto alla società bianconera, che sta cercando di riaprile le trattative dopo averlo considerato già durante la sessione invernale di mercato. Anche la Lazio è interessata a Parisi, ma la squadra biancoceleste proverà a riscattare Luca Pellegrini, difensore arrivato a gennaio proprio dalla Juventus. Il nome di Parisi è stato suggerito più volte al direttore sportivo Massimiliano Allegri, il quale potrebbe perdere Alex Sandro se arrivassero offerte importanti, nonostante l’opzione di prolungamento del contratto del brasiliano fino al 2024 esercitata dai bianconeri.

LA FIORENTINA HA EVIDENTI LIMITI DIFENSIVI E ORA LA CANDIDATURA DI VINCENZO ITALIANO COME NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI VACILLA