20 Giugno 2023

Calciomercato l’Al-Hilal supera l’Inter nella corsa a Koulibaly la Roma molla Scamacca e punta tutto su Morata

Calciomercato l’Al-Hilal supera l’Inter nella corsa a Koulibaly la Roma molla Scamacca e punta tutto su Morata

da repubblica.it

L’Al-Hilal irrompe su Kalidou Koulibaly: l’ex difensore del Napoli, attualmente al Chelsea, è un profilo che piace molto all’Inter di Simone Inzaghi, ma nelle ultime ore la società nerazzurra è stato superata dall’offerta araba.

L’ offerta è un triennale da 30 milioni di euro netti a stagione per il difensore, chiamato a dare una risposta nelle prossime ore, ma da parte dell’Al-Hilal filtra ottimismo. Al Chelsea andrebbero 25 milioni di euro più bonus. Il club londinese, a differenza del calciatore, ha accettato subito l’offerta. Koulibaly, che compirà 32 anni martedì, vorrebbe tornare in Italia, ma l’Inter, unica squadra che si è mossa concretamente per il senegalese, non ha trovato l’accordo economico con il Chelsea, che ha detto no alla proposta di prestito con diritto di riscatto. Sono ore di riflessione per il senegalese, ma il campionato arabo – dopo Cristiano Ronaldo, Benzema e Kantè, anche quest’ultimo dal Chelsea – sembra destinato ad accogliere un altro fuoriclasse, stavolta della difesa.

Il club giallorosso è impegnato nelle cessioni: è fatta per Benjamin Tahirovic all’Ajax per 8.5 milioni, quasi per Cristian Volpato e Filippo Missori al Sassuolo per una somma totale vicina ai 10 milioni di euro). Chiare anche le idee sui giocatori da acquistare. Josè Mourinho ha chiesto un attaccante: il primo nome sulla lista è Gianluca Scamacca, il West Ham ha però rifiutato l’offerta giallorossa con la modalità del prestito. Il secondo obiettivo, non semplice da realizzare, è Alvaro Morata: l’ex Juventus ha dato la disponibilità al trasferimento nella Capitale. L’Atletico Madrid chiede 18 milioni di euro per lasciare partire il centravanti, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2024.

CALCIOMERCATO NEWCASTLE FORTE SU BARELLA JUVE E INTER SI SFIDANO PER FRATTESI ONANA AL CHELSEA IN CAMBIO DI KOULIBALY