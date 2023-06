14 Giugno 2023

Calciomercato Juve doppio colpo Milik e Zaniolo l’al-Ahli vuole Mourinho che giura fedeltà alla Roma Inzaghi spinge per Milinkovic

da repubblica.it

Nella giornata di ieri si è svolto un summit molto positivo tra la dirigenza della Juventus e l’allenatore Massimiliano Allegri. Al centro dell’incontro c’era soprattutto il mercato estivo, con il direttore sportivo Giovanni Manna al lavoro per definire la rosa della prossima stagione. Si è discusso di diversi obiettivi e trattative in corso per rafforzare la squadra.

Una delle principali questioni affrontate riguardava il futuro di Arkadiusz Milik. Allegri ha ribadito la volontà di avere il calciatore anche per la prossima stagione. E la Juventus ha avviato le trattative con l’Olympique Marsiglia per il polacco. Durante un summit telefonico con il club francese, le due parti si sono avvicinate notevolmente. Con i bianconeri disposti a prendere in prestito il 29enne attaccante con un obbligo di riscatto a condizioni favorevoli.

Nonostante l’interesse della Lazio e del tecnico Maurizio Sarri per Milik, la Juventus sembra essere tornata in pole position per assicurarselo. Nei prossimi giorni, e forse addirittura nelle prossime ore, la Juventus accelera per chiudere l’affare con il Marsiglia.

Oltre a Milik, Allegri ha espresso la necessità di un esterno in grado di sostituire Angel Di Maria. Il primo obiettivo rimane Nicolò Zaniolo, che ha mostrato una rinascita calcistica in Turchia. La Juventus ha ottenuto il consenso del giocatore, ma ora deve convincere il Galatasaray a lasciarlo partire. I bianconeri sono disposti a offrire circa 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, mentre i turchi vorrebbero i 35 milioni corrispondenti alla clausola rescissoria. Inoltre, c’è anche la questione riguardante Adrién Rabiot, il cui contratto scade il 30 giugno. La Juventus ha offerto un rinnovo biennale e ora attende una risposta definitiva nelle prossime ore.

Nel frattempo, Sassuolo e Inter si sono incontrati a Milano per discutere del trasferimento di Davide Frattesi. Il Sassuolo ha confermato il costo del giocatore (35 milioni più 5 di bonus), ma i nerazzurri stanno cercando di inserire contropartite tecniche per abbassare la parte fissa richiesta dalla squadra emiliana. Il rinforzo del centrocampo è una priorità per l’Inter, con l’allenatore Simone Inzaghi che desidera fortemente riunirsi con Sergej Milinkovic-Savic.

Il serbo piace molto ai nerazzurri, ma devono fare i conti con le richieste del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che chiede tra i 35 e i 40 milioni di euro per il calciatore il cui contratto scade nel 2024. Tuttavia, non sono solo le entrate a occupare l’Inter, poiché il club è alle prese anche con le cessioni. Per André Onana, corteggiato dal Chelsea, è richiesta una cifra di 60 milioni di euro, mentre Edin Dzeko e Marcelo Brozovic hanno ricevuto offerte importanti, rispettivamente dal Fenerbahçe, che sarà allenato da Vincenzo Montella, e dall’Arabia Saudita.

Infine, il Real Madrid ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista britannico Jude Bellingham dal Borussia Dortmund. Il talentuoso giocatore di 19 anni si unirà alla squadra di Carlo Ancelotti per una cifra vicina ai 103 milioni di euro, firmando un contratto di sei anni. La presentazione ufficiale si terrà domani al Bernabeu.

CALCIOMERCATO L’INTER PUNTA FORTE SU FRATTESI LA ROMA PRENOTA SCAMACCA E IL MILAN VIRA SU THURAM