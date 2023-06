30 Giugno 2023

Calciomercato Inter Marotta fa chiarezza “Brozovic Al-Nassr decide il calciatore e il prezzo di Frattesi continua a salire”

Calciomercato Inter Marotta fa chiarezza “Brozovic Al-Nassr decide il calciatore e il prezzo di Frattesi continua a salire”

da sport.sky.it

Il futuro di Marcelo Brozovic all’Inter continua a essere oggetto di speculazione e, nelle ultime ore, si è verificato un clamoroso colpo di scena che potrebbe cambiare le prospettive del croato. Dopo aver raggiunto un accordo con i nerazzurri per un trasferimento del valore di 23 milioni di euro, l’Al-Nassr ha improvvisamente ritrattato l’offerta, riducendola drasticamente a 15 milioni di euro, cifra che è stata rifiutata dal club milanese.

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha commentato la situazione e l’influenza dei club arabi sul mercato calcistico durante il galà di apertura del calciomercato a Rimini. Marotta ha sottolineato che il fenomeno del calcio arabo è esploso improvvisamente e che l’elevata disponibilità economica dei club sauditi rischia di alterare la competitività del sistema calcistico. Riguardo alla possibile partenza di Brozovic, Marotta ha affermato: “È arrivata questa offerta, ma la decisione finale spetta sempre al calciatore, non alla società”.

L’Inter sta valutando alternative nel caso in cui Brozovic lasciasse il club, e uno dei profili individuati è quello di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Tuttavia, la trattativa si sta rivelando complessa a causa dell’interesse di numerosi club, oltre all’Inter, nei confronti del giovane talento. Marotta ha riconosciuto le abilità del direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, nel gestire queste situazioni e ha ammesso che il prezzo di Frattesi continua ad aumentare poiché non sono ancora arrivate tutte le offerte. Durante il galà di apertura del calciomercato a Rimini, Marotta e Carnevali si sono incontrati per continuare a discutere dell’operazione.

Il futuro di Brozovic e l’eventuale arrivo di Frattesi rappresentano due questioni cruciali per l’Inter in vista della prossima stagione. Mentre i tifosi aspettano con ansia sviluppi e decisioni, il club è determinato a prendere le migliori decisioni per garantire una squadra competitiva e di successo.

Calciomercato Roma occhi su Adama Traoré del Wolverhampton ma c’è da battere la concorrenza del Milan