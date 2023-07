3 Luglio 2023

Calciomercato Inter e Juve si sfidano per Carlos Augusto la Lazio pensa ad Orsolini come alternativa a Berardi e Tonali è ufficialmente del Newcastle

da repubblica.it

Carlos Augusto, talentuoso difensore brasiliano, si trova al centro di una sfida di mercato tra Inter e Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri hanno avviato i primi contatti con il club brianzolo per l’acquisizione del giocatore, ma la trattativa è condizionata dalla necessità di cedere Robin Gosens, che è ancora nel mirino dell’Union Berlino. Dall’altra parte, la Juventus, che sta negoziando con l’Empoli per Fabiano Parisi, ha effettuato un sondaggio per valutare la fattibilità dell’ingaggio di Carlos Augusto. I bianconeri sarebbero disposti a inserire contropartite tecniche nell’affare al fine di abbassare la richiesta di 15 milioni di euro.

Nel frattempo, la Lazio è determinata ad accelerare sul mercato per soddisfare le richieste del loro allenatore Maurizio Sarri. Il principale obiettivo per la posizione di esterno d’attacco è Domenico Berardi, ma al momento non c’è ancora un accordo con il Sassuolo. I due club sono distanti su prezzo e modalità di pagamento, nonostante alcuni progressi nelle trattative avvenuti alcune settimane fa.

Di conseguenza, la società sta esplorando alternative, tra cui Riccardo Orsolini del Bologna, il cui contratto scade nel 2024 e che potrebbe essere acquistato per una cifra compresa tra i 13 e i 15 milioni di euro. Nella trattativa potrebbe essere coinvolto anche Matteo Cancellieri, che potrebbe lasciare la Lazio dopo appena una stagione. I contatti tra il presidente Lotito e l’entourage di Orsolini sono frequenti e nei prossimi giorni i club torneranno a negoziare.

Infine, il centrocampista italiano Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. L’annuncio è stato fatto dal club inglese tramite il proprio account Twitter, che ha comunicato l’arrivo del giocatore dal Milan. Tonali, 23 anni, si è unito ai Magpies per una cifra non ufficiale e ha firmato un contratto fino al 2028. Il Milan ha salutato il giocatore attraverso i social media, ringraziandolo per il suo contributo e augurandogli il meglio nel suo nuovo percorso.

