9 Agosto 2023

Box office Italia 8 agosto 2023

da cineguru.screenweek.it

Barbie continua a dominare la classifica degli incassi, mantenendo saldamente la prima posizione nella giornata di ieri, martedì 8 agosto. Il film, infatti, ha ottenuto un ulteriore incasso di 524.102 euro, che rappresenta un calo del 54% rispetto alla giornata precedente. La media di incasso per spettacolo è stata di 1.702 euro, contribuendo a raggiungere un totale accumulato di 25.692.379 euro.

Al secondo posto troviamo “Shark 2 – L’abisso”, che ha raccolto 253.335 euro nelle sale, con una media di 1.034 euro per proiezione e un totale accumulato di 2.832.098 euro.

La terza posizione è occupata da “Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1”, che ha incassato 46.270 euro, registrando una diminuzione del 45% rispetto al giorno precedente. La media di incasso per spettacolo è stata di 249 euro, contribuendo a portare il totale accumulato a 4.745.754 euro.

“Elemental” si posiziona al quarto posto, con un incasso di 34.269 euro, rappresentando un modesto aumento del 2%. La media di incasso per spettacolo è stata di 210 euro, contribuendo a raggiungere un totale accumulato di 6.141.505 euro.

Al quinto posto troviamo “Indiana Jones e il quadrante del destino”, che ha incassato 22.460 euro, segnando un calo del 35%. La media di incasso per spettacolo è stata di 174 euro, portando il totale accumulato a 6.050.856 euro.

Da segnalare è anche l’anteprima di “Passages”, che si è classificata all’ottavo posto con un incasso di 7.478 euro. La media di incasso per spettacolo è stata di 325 euro, per un totale di 8.670 euro.

Complessivamente, l’incasso totale di ieri è stato di 1.024.958 euro, registrando un calo del 31% rispetto al martedì precedente. Le presenze nelle sale sono state 149.484, distribuite su 1.752 schermi. Rispetto alla stessa data dell’anno precedente, si è registrato un aumento del +59,37% nell’incasso totale.

In sintesi, Barbie mantiene il suo regno nell’ambito degli incassi cinematografici, mentre altri film come “Shark 2 – L’abisso” e “Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1” continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico. Resta da vedere come evolverà la classifica nei prossimi giorni, mentre il pubblico continua ad affluire nelle sale per godersi le proiezioni cinematografiche dell’estate.

